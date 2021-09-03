Ударил ножом случайную прохожую, чтобы посмотреть, как ей больно: в Ровно 15-летнего подростка отпустили домой

Ударил ножом случайную прохожую, чтобы посмотреть, как ей больно: в Ровно 15-летнего подростка отпустили домой

Школьник будет находиться под домашним арестом.

15-летнего подростка, которого подозревают в нападении с ножом на женщину в Ровно, отпустили домой.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 3 сентября.

Суд решил, что школьник должен находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Прокурор же просив взять его под стражу.

Напомним, дерзкое преступление в Ровно зафиксировала камера наблюдения. Двое братьев-близнецов шли по тротуару, как вдруг один из них бросился с ножом на незнакомую прохожую. Ребята убежали. А 42-летнюю потерпевшую госпитализировали и прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Братьев полиция нашла дома. По версии копов, нападение произошло, потому что близнецы смотрели жестокие мультфильмы и компьютерные игры и решили проверить, как это в реальности.

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Теперь школьнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой. Его же брат пока проходит по этому делу как свидетель.

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