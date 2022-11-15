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Ударили ракетами, чтобы давить: в Воздушных силах назвали причину ракетного обстрела

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
Дата публикации
Просмотры
4713
Время на прочтение
1 мин
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Ударили ракетами, чтобы давить: в Воздушных силах назвали причину ракетного обстрела

Фото: скриншот с видео

Россияне осуществили обстрел именно сегодня – через саммит G20.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал для ТСН.ua сегодняшний массированный ракетный обстрел.

"Они пускают ракеты по стандартной схеме. Из самолетов. Плюс к тому, накопили "Калибров", ударили ими. Возможно, еще есть "Искандеры".

По словам Игната, не трудно было предположить, что россияне осуществят обстрел именно сегодня – через саммит G20, чтобы давить: "Противник всегда так делает. У врага желание уничтожить нашу инфраструктуру".

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку. После атаки в столице и области вводят экстренные отключения света.

Взрывы были слышны во Львове, Харькове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях.

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Дата публикации
Просмотры
4713
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