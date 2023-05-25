"Ударили в слабое место границы и несложно шли дальше": российские бойцы, освобождавшие Белгородщину, о своей миссии

Показали трофейную технику и заявили, что ощутимого сопротивления на территории России не встретили. Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", так громко несколько дней назад зашедшие в Белгородскую область, накануне дали импровизированную пресс-конференцию на Сумщине. Уже сегодня после обеда выложили новое видео из еще одного населенного пункта страны-агрессора, куда им удалось зайти, говорится в ТСН.

На приграничнье Сумщины на трофейном БТРе развевается флаг Русского добровольческого корпуса, а место, где раньше стояла символика оккупантов, зарисовано краской. Бойцы корпуса устраивают импровизированную пресс-конференцию и показывают свои трофеи. Телевизионных камер и микрофонов больше, чем бойцов. Они заявляют, что свои действия ни с кем не согласовывают и приказов ни от кого не получают. О том, как получили российскую военную технику, рассказывают без подробностей. Говорят, что отобрали у ФСБшников, особого сопротивления не встретили. “Садишься в БТР, включаешь массу, заводишь и едешь. Там были ангары с российской техникой, мы начали ее забирать", – говорит глава штаба РДК "Фортуна".

Бойцы с российскими паспортами, по их заявлениям, зашли вглубь на 42 километра на территорию Белгородской области. “Самые слабые участки границы, мы просто туда, скажем так, ударили. Ну, а потом уже оказалось несложно идти дальше. Они очень долго и очень много рассказывали о том, что они укрепляют линию, тратят на нее миллиарды, "зубы дракона", посты, какое-то супернаблюдение, а когда доходит до дела, все это сыпется", - говорит командир РДК "Рекс".

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Денис Капустин с позывным "Рекс" не скрывает: он находится в федеральном розыске России. Уроженец Москвы с самого начала полномасштабного вторжения принял сторону Украины, а впоследствии возглавил Русский добровольческий корпус. Мужчина показывает оружие, которое затрофеил у своих соотечественников-военных в Грайвороне. “Я хочу им доказать, что можно сражаться против тирана. То, что власть Путина не безгранична. Мы должны помочь народу Украины в защите их территориальной целостности, свободы и, соответственно, окрепнуть самостоятельно для того, чтобы добиваться уже наших целей на территории Российской Федерации”, - добавляет он.

С началом операции, говорят бойцы Русского добровольческого корпуса, в России к ним присоединились многие единомышленники. На улицах развевались их флаги, на российских зданиях - несмотря на риск быть задержанными ФСБ - неизвестные рисуют символику РДК. “Местные совершенно спокойно относились к нам. Но знаете, есть такой род людей, которые пилят дрова, посмотрели вот так… и пилят дальше. Те, кто беспокоился за свою семью, детей, старых родителей – они их вывозили. Тем гражданским, кому мы могли помочь, кто был с нами рядом, мы помогали с эвакуацией", – говорит заместитель командира легиона "Цезарь".

Доброволец с позывным "Цезарь" - педагог из Санкт-Петербурга. Преподавательскую деятельность покинул, как только Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Своей целью называет Россию без Путина. “Операция еще не завершена. Завершена самая активная и яркая фаза, но есть над кем поработать и над чем”, - добавляет “Цезарь”.

Сегодня после обеда на странице Русского добровольческого корпуса появляется новое видео. За спинами бойцов - вывеска почтового отделения российского населенного пункта Глотово.

Бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородщины / Фото: скриншот с видео

Напомним, что тайник врага в Харьковской области обнаружили работники Государственного бюро расследований. 18 реактивно-штурмовых гранат россияне прикопали в лесополосе Чугуевского района. По данным Госбюро, это склад военных 3-го батальона 101-го полка РФ. Все вооружение изъяли и передали в одну из бригад украинских Вооруженных сил. Наши защитники пообещали обязательно вернуть гранаты противнику, но уже на поле боя.

Недавно в Изюме также обнаружили целый склад вражеских боеприпасов, который россияне покинули во время бегства.

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