Пока на геополитическом уровне раздаются заявления о переговорах между Украиной, РФ и США, эксперты уже берутся прогнозировать вероятность ядерного удара. В этот раз экс-полковник британской армии оценил вероятность ядерного удара РФ в случае размещения миротворческих сил в Украине.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Разговоры о ядерке снова оживились! Пока до сих пор не ясно, чем закончатся заявления о прекращении огня и не играет ли в очередные игры путин. Британский военный эксперт оценил возможность ядерного удара. Гэмиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что "фюрер" Путин осознает: как только он отдаст приказ об использовании ядерного оружия, это станет его концом.

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Вероятность того, что Россия применит ядерное оружие против европейских войск в случае развертывания миротворческой миссии в Украине, крайне низкая. По его словам, и Великобритания, и Франция имеют свои ядерные арсеналы, хотя и значительно меньше, чем в России. Однако их потенциала вполне достаточно, чтобы нанести ответный удар. Британский эксполковник также отмечает, что объединенного ядерного оружия Британии и Франции достаточно, чтобы уничтожить Россию.

В любом случае, Путин будет знать, что есть определенные обсуждения о возможности применения россиянами тактического ядерного оружия. Де Бреттон-Гордон также отметил, что Москва, вероятно, рассматривает вариант использования тактического ядерного оружия – это меньшие боезаряды, которые могут применяться для уничтожения отдельных бронированных формирований или стратегических объектов. Однако, по его мнению, такая эскалация маловероятна, ведь французы имеют определенное тактическое ядерное оружие, поэтому могут ответить. Он считает, что коалиционные силы НАТО для соблюдения мира будут иметь достаточно возможностей для того, чтобы с помощью такого оружия, как Storm Shadow, предотвратить запуск ядерки.

Тем временем продолжаются обсуждения "прекращения огня". Диктатор-президент России Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня, согласованное США. "Фюрер" предложил альтернативную предложение, но противоречащую первому варианту. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны. Глава Кремля якобы "согласился" на временное прекращение огня.

Он заявил, мол, "сама идея правильна", но прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы привести к долгосрочному миру и устранить первопричины" войны. Российский президент поставил под сомнение несколько аспектов американского предложения В частности, он спросил, что будет с украинским войском в Курской области и будет ли разрешено Киеву продолжать мобилизацию сил, обучение новомобилизованных солдат и получать военную помощь от своих партнеров и союзников. Кроме этого, Россия может потребовать прекращения поставок оружия в Украину как условие временного прекращения огня.

Источник заявил, что Путин хочет отстранить Украину от переговоров, чтобы Россия могла самостоятельно вести переговоры с США, а также "исправить ситуацию на фронте", чтобы усилить переговорную позицию России. Аналитики отмечают, что предложенное диктатором соглашение о прекращении огня предоставило бы России значительно более непропорциональные преимущества и создало бы условия для возобновления боевых действий на крайне выгодных для Кремля условиях.

В то же время, аналитики обратили внимание на тот факт, что Путин ничего не сказал о прекращении Россией призыва на военную службу, производстве военной техники и получении военной помощи от своих союзников.

Напомним, ранее речь шла о том, что у Европы нет ядерного арсенала, как в США и РФ, поэтому эксперты рассказали, как будет защищаться ЕС.