Ударит по кошелькам украинцев и "играет на руку" РФ на поле боя: последствия блокады границы поляками

Протесты фермеров "накрыли" всю Европу, но одни только поляки блокируют границы, а не требуют уступок у собственного руководства или Брюсселя.

По состоянию на 15:15 22 февраля украино-польская граница до сих пор стоит. Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором вызвал личный разговор польского коллегу Анджея Дуду. Познакомиться лидеры могут в самом центре событий — прямо на границе.

Чего требует Зеленский и как протест уже повлиял на отношения двух народов – смотрите в эксклюзиве TSN.UA от журналиста Артема Зябкина.

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Зеленский не выдержал

По словам украинского лидера, протест польских фермеров уже давно перешел границу. Уже об экономике речь не идет, проблемой блокады злоупотребляют политики. К тому же ситуация обостряется день за днем, а польские "проделки" угрожают гуманитарным и военным поставкам для фронта. Тушить "пожар" придется лично лидерам стран.

"И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни дают нам шанс это сделать", — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда комментировал события на границе слишком сдержанно. Президент сожалеет, что фермеры высыпали украинское зерно, но, по его мнению, требования и опасения польских фермеров логичны.

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Почему поляки лукавят

Польские фермеры опасаются проиграть конкуренцию с украинскими аграриями. Конечно, польский президент ни слова не сказал о том, что украинское зерно и без того находится под запретом в Польше, а наши фермеры используют ее территорию в качестве буфера, чтобы довезти либо в порт, либо в другие страны. То украинское зерно, которое поляки цинично высыпали 21 февраля, должно было идти в Германию.

Призыв Зеленского Дуда пропустить "мимо ушей" не мог, слишком громко они прозвучали на весь мир. Комментировать свою позицию Анджей направил государственному секретарю президентской канцелярии Анджею Деру. Поляки вроде бы не против диалога, но есть одно но.

"Президент выступает за то, чтобы этот диалог (переговоры с фермерами и украинской стороной – ред.) состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная. (...) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация роковая с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решительность с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", — говорится в сообщении Анджея Дера.

"Я не я, и дом не мой"

Выходит, вести переговоры с польскими фермерами имеет украинское государство. Похоже, брать на себя ответственность в Варшаве совсем не спешат, хотят, чтобы все решил за них Европейский союз.

"Нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Я хотел бы напомнить, что фермеры по всей Европе сегодня протестуют против происходящего с сельским хозяйством в Европейском Союзе", сказал Анджей Дера.

И это правда, с которой невозможно спорить. Фермеры протестуют по всей Европе. К примеру, в Мадриде местные аграрии буквально парализовали жизнь города, чтобы продемонстрировать свою обеспокоенность новыми правилами, которые для них придумал ЕС. Согласно экологической программе «Зеленый переход», в Европейском Союзе недавно запретили использование отдельных пестицидов и удобрений, а это делает продукцию фермеров дороже по сравнению с украинским.

Акция протеста поляков на границе с Украиной 20 февраля / Фото: Facebook/Олег Николенко

Протесты фермеров "накрыли" всю Европу

Та же картина во Франции, Бельгии и Германии, но одни поляки блокируют границы, а не требуют уступок у собственного руководства или хотя бы у чиновников из Брюсселя. В то же время требуют запретить импорт украинской агропродукции. Напомню, его и так нельзя ввозить в Польшу. Теперь хотят перекрыть пути в другие страны ЕС. Впрочем, Дуда от встречи не отказался.

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Это угроза для всех украинцев

Тем временем граница стоит. Как заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, грузовиков на польско-украинской границе уже накопилось тысячи.

И эта "пробка" может иметь огромные последствия не только для экономики в целом, но и для рядовых украинцев. В Ассоциации ритейлеров Украины предупреждают: если ситуация на границе не сдвинется с места, то цены в магазинах поползут вверх.

"Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через соседние государства (Венгрию или Румынию), что приводит к трудностям и продлению срока доставки на 2-3 дня. А это увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Неотвратимо, это приведет к рост цен на ряд товаров для конечных потребителей", — говорится в заявлении Ассоциации ритейлеров Украины.

Давят обстоятельства и на украинского производителя, потому что он не живет в вакууме. Кому-то нужны европейские комплектующие, другим – просто упаковка. Без этого целый ряд товаров невозможно произвести, поэтому граждане могут не увидеть их на полках магазинов. А это уже чревато и продуктовым сетям.

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Повлиял ли протест на отношения украинцев и поляков

Эту ситуацию нужно разрешить как можно скорее, и не только из-за цен. Из-за недоразумений на границах с Польшей, периодически возникавших на протяжении 23 и 24 лет, серьезно страдают дружеские отношения двух соседних народов. По данным группы "Рейтинг", в настоящее время 79% украинцев считают Польшу дружественной. В 23 так считало 95%. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной.

Напомним, что 21 февраля на ежедневном селекторе президент Украины призвал профильных министров и топовых дипломатов найти выход из ситуации.

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