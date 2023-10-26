Ударить по Украине из космоса: эксперт сообщил, сможет ли Россия реализовать новый план

На днях западная пресса распространила информацию о новой угрозе Украине со стороны России – теперь из космоса.

По данным BILD, экс-руководитель Роскомоса Дмитрий Рогозин после того, как был ранен, предлагал Путину ударить по крупному украинскому городу космической ракетой с большим количеством взрывчатки на борту. При этом в России не исключают, что возможны сложности — из-за сверхзвукового входа в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться, части ракеты могут упасть на территории России.



О том, насколько реален сценарий такого удара из космоса – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт, который в недалеком прошлом отвечал в космическом ведомстве за направление анализа и прогнозирования космической деятельности Андрей Колесник.



"Что касается технической возможности, то еще во времена Холодной войны, когда было противостояние СССР и США, ракетные войска стратегического назначения СССР, соответствующие силы в США имели на вооружении баллистические межконтинентальные ракеты и ракеты среднего радиуса действия. Они были оснащены боеголовками, которые входили в атмосферу через космос. Учитывались все вопросы относительно термической нагрузки, были применены соответствующие технологии, то есть боеголовка могла долететь до цели, даже через термические нагрузки. То есть технологически это давно отработано, это не является сложностью. Но все это касалось ядерных боеголовок, которые имеют свой принцип применения", – говорит Андрей Колесник.

По его словам, вооружение ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации нацелено на потенциальных противников.

"Речь не идет о том, чтобы применять эти ракеты, стоящие на боевом дежурстве, по территории Украины, потому что мы не были для них потенциальным противником. Радиус их действия — гораздо больше, чем приближенность Украины", — говорит эксперт.

Возможен ли удар

На этот вопрос Андрей Колесник отвечает так: "О так называемой космической ракете. Я думаю, что она может нести более мощный заряд. Если советская ракета средней дальности имела боеголовку весом почти 1 тыс. кг., то космическая может нести гораздо больше. Пример, который сейчас обсуждается в западной прессе, я считаю его очень фантастическим. Во-первых, Рогозин сегодня не является главой Роскосмоса, поэтому его слова и действия - более пропагандистские. То, что появилось в западной прессе - я считаю это российской ИПСО, запланированным сливом с целью запугать, с целью поднять ставки в войне, побуждать мировое сообщество завершать войну в Украине на условиях России. Да, невозможного нет, но космодром в Плесецке загружен запусками спутников военного назначения, которых им очень нехватает. Чтобы подготовить акцию, о которой пишет западная пресса – для этого нужно многое изменить. Персонально я отношусь к информации об ударе космической ракетой с большим скепсисом".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов прокомментировал безумные планы России ударить по Украине комсмической ракетой.

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