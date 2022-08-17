Ударит с новой силой: какие гадости Путин и его армия приготовили украинцам на День Независимости

С 24 февраля все украинцы живут в состоянии повышенной тревоги, ведь каждый день сохраняется угроза очередных циничных ударов армии России. Потенциальные риски растут в преддверии памятных дат и праздников, как это было на Пасху, в День Государственности, в День Воздушных сил ВСУ и т.д.

Страна-агрессор Россия любит использовать символические даты для своих "поздравлений", поэтому 24 августа оккупанты могут использовать для очередных атак. Так, все больше экспертов сходятся во мнении, что в День Независимости Украины повышена угроза массированных обстрелов со стороны РФ.

К чему готовиться украинцам накануне Дня Независимости и что говорят эксперты о возможных обстрелах 24 августа, читайте в материале ТСН.ua.

Прогнозы экспертов и политологов

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне накапливают ракеты для нескольких ударов в период с 23 по 25 августа. И нынешние редкие и короткие тревоги по областям он называет «затишьем перед бурей».

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«Оккупанты понимают, что 24 августа – это будет День Независимости Украины. 23 августа мы еще празднуем День Государственного Флага Украины. Я думаю, они просто накапливают то количество ракет для того, чтобы нанести максимально по возможности массированный ракетный удар по нашей территории. Возможно, будет несколько (ракетных ударов – ред.), которые они растянут во времени. Они так просто этого не оставят. И это затишье, я думаю, перед бурей", – предупреждает Олег Жданов.

Политолог Петр Олещук, комментируя риски для Украины на 23-24 августа, отметил, что у Кремля существует традиция — портить праздники, давить психологически на украинцев именно в подобные дни.

«Логически ожидать, что на этот день они приготовили что-то особенное», — высказался политолог в эфире FreeДом.

Политолог Тарас Семенюк тоже говорит, что Россия, очевидно, готовит провокации в День Независимости Украины. А военный эксперт Александр Коваленко указывает на то, что оккупанты в последнее время массово снимают с хранения и свозят в Украину зенитные управляемые ракеты для С-300, которые преимущественно используют на поверхности.

Наступление на Киев

Большую обеспокоенность вызывают действия России у жителей столицы, которая, по словам мэра Киева Виталия Кличко, является сердцем государства и всегда будет целью оккупантов. Впрочем, Олег Жданов объясняет, что к Киеву могут достать ракеты, которые будут пускаться из истребительной авиации, но техника на территории Беларуси не угрожает украинской столице. Возможность повторного наступления на Киев отрицает и мэр Виталий Кличко.

«Я хочу четко сказать, и надеюсь, все это понимают: Киев был целью агрессора и целью агрессора остается. Не только Мариуполь, Донецк, Луганск или Бахмут. Киев — главная цель, потому что это сердце государства. Способны ли они прийти в Киев, захватить город сейчас? Уверен, что нет, не в состоянии. К тому же мы значительно лучше подготовлены и имеем гораздо больше ресурсов, чем, например, полгода назад», — отмечает Кличко.

Что происходит в Беларуси

Подтверждением того, что страна-террорист готовится к мощному удару, может быть, в частности, и накопление техники на аэродроме в "Зябровке" (Беларусь) рядом с Гомелем, откуда на День Государственности Россия выпустила более 20 ракет по Украине.

По данным мониторинговой группы "Беларуски гаюн", в Беларуси находится по меньшей мере 14 ракетных комплексов С-400 и около 60 ракет к ним. На аэродроме "Зябровка" до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф".

«Анализ ситуации на аэродроме доказывает, что вероятность ракетных обстрелов территории Украины не просто сохраняется, а, похоже, идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели», — сообщают белорусские активисты.

Кроме того, следует отметить, что в Беларуси в последнее время фиксируется повышенная военная активность. К примеру, за сутки 15 августа в Беларуси заметили движение танков, Уралов, МАЗов и других бронемашин ВС РБ, полеты истребителей, а также передвижение полевых кухонь и даже биотуалетов.

Днем ранее, 14 августа, в Беларуси заметили движение КАМАЗов, МАЗов и других бронемашин ВС РБ, а также полеты вертолетов.

А 13 августа только в Бресте видели семь автобусов с солдатами на базе МАЗа ВС РБ.

Что говорят в Генштабе и ВСУ

Об опасности со стороны Беларуси предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что расположение ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме "Зябровка", вызывает беспокойство.

В свою очередь спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат уточнил, что сейчас армия РФ концентрирует ракеты на территории Беларуси и может оттуда нанести массированный удар по территории Украины ко Дню Независимости. По его словам, любой самолет, прилетающий в Беларусь, перевозит вооружение и нужно готовиться ко всему.

«На территории Беларуси мы постоянно наблюдаем перемещение войск, а также перевозку боекомплектов, ракет "Искандер" и других ракет. Это происходит постоянно. Если прилетает из России Ил-76 на территорию Беларуси, то ясно, что он привозит вооружение», – отметил полковник Юрий.

В то же время экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что хоть Путин точно не пропустит 23-24 августа, но украинские Вооруженные силы готовы обивать вражеские атаки.

Комплексы С-300 одновременно может работать один дивизион. Здесь вопрос – по каким целям и по каким ракетам. Зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на вооружении Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ, разрабатывались еще в конце прошлого века, и потому предназначались для уничтожения аэродинамических воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БпЛА. Как известно, россияне применяют в частности современные ракеты, летящие по баллистической траектории и имеющие несколько скоростей звука. Именно эти ракеты представляют собой сложную мишень для наших современных ЗРК и истребителей авиации, которые тоже разрабатывались хоть с учетом модификации, но в прошлом веке еще советские образцы», — говорит Романенко.

Он добавил, что "хлопки" у аэродрома "Зябровка" в Беларуси, где по информации взорвался танк (8 раз) "говорят о многом".

«Мы не занимаем пассивную позицию. Уничтожать ракеты можно и в воздухе. Это – один вариант, потому что есть современные средства. Мы по ним отрабатываем авиацией и ЗРК, уничтожать ли носители, те же "Искандеры", нужно уничтожать до пуска. "Калибры" надо уничтожать, нанося удары по соответствующим кораблям, катерам и подводным лодкам. Черноморский флот. Опыт у нас есть, начиная с флагмана "Москва" и заканчивая другими. Также нужно уничтожать носители этих ракет воздушного базирования на аэродромах или воздухе», — говорит Игорь Романенко.

Кроме того, есть риск, что Россия устроит провокацию в канун Дня Независимости, чтобы окончательно втянуть Беларусь в войну. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отмечает, что российская армия может устроить провокацию на белорусском полигоне с гибелью иностранцев.

«Есть подозрения, что именно в канун Дня Независимости Украины, россия может устроить провокацию на белорусском полигоне, с гибелью иностранцев. Чтобы демонизировать ВСУ и втянуть беларусь окончательно в военные действия», — предупредил Алексей Громов.

Предупреждение от СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов на прошлой неделе предупредил, что не все может оказаться под контролем Украины, но это нормально в условиях войны. По его словам, точно известно о подготовке РФ провокации против президента Украины Владимира Зеленского.

«Они (россияне – ред.) этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям... От россиян можно ожидать чего угодно. Это не зависит от даты. У них есть свой довольно простой и понятный всему миру план – уничтожение нас как страны, государства и нации. Наша задача – этого не допустить», – рассказал чиновник.

Где россияне держат вооружение

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, к началу августа на аэродроме 929-го государственного летно-испытательного центра министерства обороны имени В. П. Чкалова, расположенном на авиабазе Ахтубинск в южном военном округе, было сконцентрировано до 30 ракет Х-47" Кинжал" .

На аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму перебросили четыре истребителя МиГ-31 с аэродрома Кущевского краснодарского края.

«На этой неделе из Улан-Удэ зафиксировали выход эшелонов с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 зенитно-ракетных установок. В границу с Украиной эшелон прибудет до 23 августа. Все это говорит о том, что до 24 августа оккупанты могут привлечь комбинированные средства поражения, чтобы, как и свойственно террористам, затмить День Независимости Украины», — предупредил он.

ЗАЭС

Не стоит забывать и о ядерном шантаже россиян на ЗАЭС, которую они захватили и регулярно обстреливают. Российские оппозиционеры предполагают, что возможно диктатор Путин готовит ядерную катастрофу на Запорожской АЭС именно на знаменательную дату.

Впрочем, в это не верит военный эксперт Олег Жданов, который считает, что оккупанты вряд ли рискнут уничтожить ЗАЭ. По его мнению, россияне будут продолжать обстреливать Энергодар и территорию Запорожской АЭС "по инерции", а через некоторое время ситуация утихнет и полностью сойдет на нет.

«Да, опасность существует. В любой момент ситуация может выйти из-под контроля. Они хоть и криворукие, но не совсем идиоты. Вы же помните, кто первым объявил эту "угрозу". Это был генерал-майор войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Это был человек, который понимал, о чем говорит», – говорит Жданов.

Добавим, что в случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать более 400 тысяч человек из Запорожской и Днепропетровской областей.

Обстрелы Украины 14 августа: в оккупированном Энергодаре погиб работник ЗАЭС

К слову, 25 августа также завершаются совместные учения армий России и Беларуси.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации в оккупированном Крыму после серии взрывов.

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