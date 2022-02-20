Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована — Резников

Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована — Резников

Глава Минобороны считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России может быть "завтра-послезавтра".

Ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в прямом включении ТСН.Тиждень 20 февраля.

Резников считает неуместными разговоры о том, что полномасштабное нападение России на Украину может быть "завтра-послезавтра".

"По состоянию на это время ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что нет угрозы", - говорит министр обороны.

Глава Минобороны отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы РФ, где 22 февраля будет рассматриваться украинский вопрос.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", — сказал министр.

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопросы о российской угрозе

Напомним, командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов в Донбассе и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать, согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными", — отметил он.

Резников подчеркнул, что гордится тем, как наши военные сейчас держат этот удар.

Читайте также: