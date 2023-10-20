Удары ATACMS – только начало: Байден сделал историческое заявление и поставил на место Путина

ATACMS уже в Украине, и их будет еще больше. Обо всем уже договорено с американцами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Теперь у Украины есть все типы просившего оружия. Осталось только дождаться F-16, уже на подходе.

О ситуации с поставками западного оружия, куда может полететь следующий ATACMS, откуда оккупантам уже нужно вшиваться и что сказал Байден об Украине в своей речи, которую уже называют исторической, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.



Вот эти кадры украинцы забудут еще не скоро. На них первый запуск ATACMS в Украине. Именно эти ракеты впоследствии попали в военные аэродромы рашистов в оккупированных Луганске и Бердянске.

По данным украинских ССО, в ту ночь россияне потеряли по меньшей мере 9 ударных вертолётов, боеприпасы и систему ПВО. По состоянию на 20 октября уже можно быть определенным на 100% — попали как раз туда, куда нужно.

Аналитикам с помощью спутниковых снимков удалось заглянуть за туман войны и проанализировали возможные потери врага. Разбили немало целей — лишь на одном аэродроме 2 российских вертолета сожжены дотла, еще четыре — по крайней мере повреждены.

Сколько ATACMS в ВСУ?

А это значит, что устройство российской авиации значительно поредело. Но ведь возникает логичный вопрос — а сколько ВСУ имеет подобных ракет? По данным The New York Times, в первую партию от американцев вошло только 20 ракет, что откровенно мало. К тому же, мы не знаем, какое количество ракет Силы обороны выпустили в первый же день их боевого применения.

Однако Кулеба уверяет: ракет будет больше : “Это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября. Прошло меньше месяца, и мы уже видим конкретный результат”.

"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение... Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", — отметил министр иностранных дел Украины в эфире " Завтрака с 1+1”.

На что способны ATACMS?

В настоящее время США передали Украине кассетную версию ATACMS. Такой бункер не пробьешь, однако благодаря суббоеприпасам можно накрыть значительную территорию.

Ракета ATACMS / Фото: Getty Images

Именно это и произошло на подконтрольных России аэропортам. Их запускают из давно знакомых всем HIMARS. Максимальная дальность – 165 километров. А это значит, что и список потенциальных целей для ВСУ значительно расширяется.

Журналисты издания INSIDER предложили перечень жирных целей в Крыму. В нем военные базы, аэродромы и порты. Ну что ж, кто следующий? Будем ждать "хлопок".



Однако, это еще не максимум. Украина может получить и более дальнобойную версию ATACMS. Все со временем.

Дмитрий Кулеба отметил: "Все говорили "дайте ATACMS, дайте ATACMS" — дали. И тут все начинают спрашивать, чего дальность 165 км, а не 300 км, чего 1996 год, а не 1998. Смотрите еще раз всем напомню, что со всеми партнерами все разговоры об оружии начинались с "Нет". Все эти "Нет" Украина превратила в "Да".

На очереди германские ракеты Taurus?

Следует напомнить, что Украина также неоднократно просила дальнобойные ракеты и у Германии. На вооружении Бундесвера есть ракеты Taurus. Они похожи на знакомые нам британские Storm Shadow и французские SCALP. Именно ими Украина не так давно поразила штаб Черноморского флота. В Берлине передачу не исключают, однако настаивали, чтобы первый шаг сделали в Вашингтоне, то есть передали ATACMS. Ну что ж, надеемся Германия сдержит свое слово.



По словам Кулебы, следующие на очереди — американские истребители F-16. По факту все готово. Нужно только доучить пилотов.

Истребитель F-16 / Фото: Lockheed Martin

“Сейчас партнеры приняли все принципиальные решения. Наши пилоты проходят обучение. Как только они завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого, самолеты будут в Украине. То есть, единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе – это завершение тренировки пилотов, подготовка инфраструктуры. Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», — рассказал министр иностранных дел Украины.

Историческое обращение Байдена

Но и это еще не все сюрпризы Путину. С экстренным обращением к народу выступил президент США Джозеф Байден. Он четко подчеркнул: США не покинут Украину с Путиным наедине.

Президент США предложит Конгрессу включить в бюджет помощь для Украины. Байден не озвучил размер суммы пособия Украине, но назвал ее беспрецедентной. Он добавил, что никто не даст Путину победить в Европе, потому что если проиграет Украина, война придет на порог к полякам и балтийцам. Тогда же проигрывает весь демократический мир.

Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что возьмет Киев и всю Украину за считанные дни. Что ж, более года спустя Путин потерпел неудачу, и он продолжает терпеть неудачу. Киев до сих пор стоит благодаря храбрости украинского народа.

Украина вернула себе более 50 процентов территории, которую когда-то оккупировали российские войска, при поддержке коалиции во главе с США, состоящей из более чем 50 стран мира, которые все вносят свой вклад в поддержку Киева.



Мы не можем и не позволим победить таким террористам как ХАМАС и тиранам, как Путин. Я не допущу этого”, – отметил американский лидер.

Россия угрожает "Кинжалами"

Вечером 19 октября за новое оружие Байдена поблагодарил Зеленский. Впрочем, как правило, не бывает "кадки меда без ложки дегтя". В России заявили, что теперь будут патрулировать Черное море с помощью самолетов Миг-31К. Да, именно из-за них по всей Украине часто объявляют воздушную тревогу.

Они могут нести с собой гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Долгое время у украинских ПВО не было чем сбивать такие ракеты — пока не появились Patriot. Пока же это возможно, впрочем, скорее всего, общенациональная тревога будет звучать чаще. Да украинцам не привыкать! Верим в ПВО и победу!

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