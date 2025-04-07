Удары баллистикой по Киеву и Кривому Рогу: зачем это Путину и к чему здесь Трамп

Атака РФ на Киев 6 апреля / © Управление ГСЧС Киева

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Киев пережил очередной комбинированный воздушный удар, нанесенный армией Путина по городу 6 апреля. В результате вражеской атаки есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

Затягивание времени и ракетные обстрелы

По словам военного эксперта Игоря Романенко , ракетный удар по Киеву свидетельствует о том, что Путин по максимуму использует имеющееся у него время и пытается оттянуть момент остановки ведения боевых действий в Украине, к чему его якобы подталкивают американцы.

«Российский диктатор всячески оттягивает этот момент, и откровенно лжет США, что не обстреливает энергетические и инфраструктурные объекты в Украине. Здесь следует отметить, что вопросы прекращения ведения боевых действий, перемирия и мира тесно связаны между собой. Без достижения первого, прекращения ведения боевых действий, невозможно получить ни второго, ни третьего», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко , военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

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Активизация на фронте

По словам военного эксперта, воздушные удары по украинским городам напрямую связаны с ситуацией на фронте. Путин понимает, что темпы боевых действий на суше не происходят быстро, как бы он этого хотел, поэтому максимально их усиливает.

«Враг активизировал усилия на Курщине в попытке вытеснить наши Силы обороны. В Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Противник, несмотря на сумасшедшие потери, не оставляет намерений создать там буферную зону для дальнейшего продвижения. На Харьковщине россияне существенно не продвинулись к Купянску, но имеют определенные успехи в районе Лимана. РФ завела дополнительные силы на Покровск, там происходит сильное давление на наши позиции. Также противник продвигается на Новопавловском направлении, чтобы выйти на границы Днепропетровской области. Путин стремится собрать военно-политические бонусы, выйдя на еще одну область Украины», — отмечает Игорь Романенко.

Хочет откусить еще кусок Украины

Также, по словам военного эксперта, россияне активизировались в Херсонской и Запорожской областях и имеют определенные тактические продвижения.

«Путин максимально активизировал усилия и формирует резервы для более мощных наступательных действий. Я бы разделил их на два возможных этапа: первый – весенний, а второй – летний. Весенний этап уже начат и ситуация на фронте свидетельствует, что российский диктатор спешит «откусить» побольше украинских территорий, пока со стороны американцев раздаются только пустые разговоры об остановке боевых действий», — отмечает Игорь Романенко.

Дедлайны перемирия

Генерал-лейтенант подчеркивает, что вести себя столь дерзко Путину позволяет американский президент Трамп, который выставляет российскому диктатору лишь какие-то условные дедлайны по поводу перемирия и как мантру постоянно повторяет: «Путин хочет мира» .

«Это какой-то абсурдный спектакль со стороны Трампа и он в нем явно актер второго плана, потому что Путин совсем не хочет мира. Понятно, что первый дедлайн о перемирии, который был озвучен американцами — остановка боевых действий к Пасхе (20 апреля), уже вряд ли состоится . Осталась еще одна дата — 9 мая. Собственно, на которой настаивал Путин, чтобы провести в Москве парад и уже пригласил на это шоу лидера Китая. То есть, все происходит именно по сценарию Путина, и прекращение ведения боевых действий произойдет, когда это будет удобно или необходимо диктатору», — объясняет Игорь Романенко.

Что означают удары по Киеву

Эксперт добавляет, что, к сожалению, у Путина есть возможности для реализации таких планов.

В самом начале переговорного процесса РФ отвергла предложенный вариант перемирия от США. Выдвинула собственные условия о взаимном прекращении воздушных ударов по энергетическим объектам и тишине на море. Но Путин даже и не думал соблюдать эти условия, поэтому они продолжают дроновый террор Украины. А молчание США по этому поводу могло лишь усилить аппетиты диктатора.

«Думаю, что последние два ракетных удара по Кривому Рогу и Киеву, это прямые намеки для Украины быть более уступчивой в подходах к переговорному процессу. Таким образом, Путин давит на наших граждан и военно-политическое руководство Украины. Ведь Кривой Рог – родной город президента Украины. Именно поэтому РФ бьет по нему баллистикой и ударными дронами. А что касается Киева, то он все годы войны остается для россиян «центром принятия решений» и целью №1. Путинские генералы о нем почти никогда не забывают, но, чтобы в очередной раз нажать и показать собственную мощь, задействовали практически все средства воздушного нападения — стратегическую авиацию, «Калибры» с моря, баллистику, крылатые ракеты и ударные дроны», — отмечает военный эксперт.

Ракетное давление на город президента

Игорь Романенко подчеркивает, что враг больше не тратит усилий на обстрелы всей страны, как это было раньше, а прицельно концентрируется на конкретном городе или районе.

«За последние двое суток видим, что произошла концентрация воздушных атак по Киеву — городу, где принимаются решения и находится руководство страны и по Кривому Рогу . Последнее я расцениваю как непосредственное давление на президента Украины — 20 погибших, десятки раненых. Известно, что ранее Путин уже пытался использовать фейковый подход и спровоцировать Трампа на то, что власть в Украине якобы нелегитимна, поэтому, мол, туда нужно заводить управленцев от ООН. Американцы, к счастью, этот вариант отвергли. Поэтому, не получив желаемое дипломатическим путем, Путин решил сделать это военным — на город президента полетела баллистика», — добавляет Игорь Романенко.

Новое в тактике воздушных атак

Что касается особенностей удара по Киеву, то многие мониторинговые каналы сообщали, что ракеты на Киев на этот раз летели слишком низко. Военный эксперт говорит, что это очередная попытка противника пройти нашу систему ПВО.

«Радиус действия Patriot, которые есть у нас на вооружении, не велик. Как известно, комплексов такого класса у нас не много, а если их использовать на малых высотах, то радиус действия еще больше снижается. Учитывая такие особенности, россияне постоянно ищут возможности, чтобы снизить эффективность нашей противовоздушной и противоракетной обороны. Им важно, чтобы их баллистика долетала до целей, поэтому используют все возможности. Если ракеты идут на высокой скорости и на малых высотах, то обнаруживать и уничтожать их крайне сложно для средств противоракетной обороны», — объясняет военный эксперт.

Повторный удар по Оболони

После последней атаки в Оболонском районе появилась огромная воронка в промышленной зоне. Интересно, что почти по тому же месту враг уже наносил ракетный удар 12 февраля.

Военный эксперт говорит, что на войне совпадений не бывает.

«Вероятно враг имеет информацию о цели, которая для них интересна. Возможно, что по итогам первого воздушного удара противник не достиг желаемого уничтожения или разрушений, которые были им нужны, поэтому нанес повторный удар», — отмечает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о массированную атаку по Украине: все, что известно о последствиях.

Дата публикации 00:34, 05.04.25 Количество просмотров 101 Первые новости субботы! ТСН 00:00 4 апреля! Вторая массированная атака на Кривой Рог в сутки!