Удары КАБами и блэкаут: что происходит в Одесской области, которую атакуют россияне

Последствия атаки по Одессе / © Одесский городской совет

Реклама

Российские террористы продолжают методично уничтожать критическую инфраструктуру Одесской области. Этой ночью враг дважды атаковал энергетический объект в Пересыпском районе города, а также попал по портовой логистике. Более 120 тысяч абонентов остались без электроэнергии, тепла и возможности приготовить еду.

Подробности с места событий передает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Две волны ударов: люди потеряли жилье

Жители Пересыпского района пережили настоящий ад. Первый удар прозвучал около двух ночи, второй — в половине четвертого утра. От взрывной волны в окрестных многоэтажках вылетело даже металлопластиковое остекление, которое устояло во время предыдущих обстрелов.

Реклама

Одесситка Лилия Семеновна едва сдерживает слезы, показывая свой дом:

«Такое впечатление, что попали прямо в меня. В тот раз выбило три окна, а в этот раз выбило все, даже металлопластик. Перестенок лопнул, стены просели — квартира почти разрушена».

Энергетический коллапс: ни тепла, ни связи

Из-за того, что многие дома в этом районе не имеют газового отопления, люди полностью зависели от электричества. Теперь в квартирах не только темно, но и холодно. Пунктов несокрушимости непосредственно в эпицентре не хватает, поэтому жителям приходится преодолевать километры пешком, чтобы просто зарядить телефоны.

«Мне приходится выезжать, потому что ни приготовить, ни помыться. Окна и двери повыбивало. Чтобы зарядиться, надо ехать на поселок Котовского или в крупные магазины, где люди стоят в очередях по четыре часа», — рассказывает местная жительница Наталья.

Реклама

Другая женщина, которую мы встретили по дороге в Лузановку, добавляет: «Иду в супермаркет заряжать павербанки. Газа нет, света нет — мы электричеством грелись, теперь сидим в холоде».

Удар по порту и атака КАБами

Кроме энергетики, враг снова пытался сорвать морскую логистику. В порту «Южный» в результате попадания вспыхнул масштабный пожар: загорелись около 30 емкостей с мукой и растительным маслом.

Также в течение дня россияне пытались атаковать область управляемыми авиабомбами (КАБами), целясь в мосты, чтобы отрезать часть региона. К счастью, Силы обороны отбили эту атаку.

Сейчас более 120 тысяч абонентов остаются без света. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, однако масштабы разрушений значительны. В области работают 48 пунктов несокрушимости, но потребность в них только растет.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 НОВОСТИ 22 декабря. На киевлянку набросился волк, который жил у нее. ПОГОДА на Рождество