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- Эксклюзив ТСН
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Удары по логистике РФ дали результат: Сырский рассказал, что изменилось на фронте
Украинские удары по российским мостам и логистическим путям уже влияют на ситуацию на фронте. Активность войск РФ уменьшилась примерно на треть.
Последние удары Украины по мостам и логистическим путям РФ уже отражаются на ситуации на фронте.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Єдині новини».
"Сам факт того, что численность группировки уменьшается, и вот на сегодняшний день эта цифра уже 722 тысячи с оперативным резервом", - сказал Сырский.
Он также отметил, что сократилось количество основных направлений, где российские войска ведут активные наступательные действия.
Если раньше таких направлений было 13, то сейчас, по словам главнокомандующего, речь идет о семи направлениях. В то же время, среди них можно выделить 4 основных.
Сырский добавил, что количество ежедневных штурмовых действий остается высоким — в среднем 240-260 в сутки. Однако почти 45%, а иногда и до 50% из них составляют наступательные действия украинских подразделений.
"Активность противника уменьшилась значительно. Я не скажу, что вдвое, а на одну треть точно", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
По его словам, это свидетельствует о заметном понижении интенсивности действий российской армии на фронте.
Ранее сообщалось, что украинские силы нанесли удар по автомобильному мосту в районе Азовского моря Запорожской области, а также по железнодорожному мосту в районе н.п. Ички во временно оккупированном украинском Крыму.
Кроме того, в течение 28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под огнем оказались мосты, склад материально-технического снабжения, пункты управления беспилотниками и объекты военной связи.