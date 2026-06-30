Удары по логистике РФ дали результат: Сырский рассказал, что изменилось на фронте

Александр Сырский / © ТСН.ua

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Последние удары Украины по мостам и логистическим путям РФ уже отражаются на ситуации на фронте.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский эксклюзивно для ТСН в рамках национального телемарафона «Єдині новини».

"Сам факт того, что численность группировки уменьшается, и вот на сегодняшний день эта цифра уже 722 тысячи с оперативным резервом", - сказал Сырский.

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Он также отметил, что сократилось количество основных направлений, где российские войска ведут активные наступательные действия.

Если раньше таких направлений было 13, то сейчас, по словам главнокомандующего, речь идет о семи направлениях. В то же время, среди них можно выделить 4 основных.

Сырский добавил, что количество ежедневных штурмовых действий остается высоким — в среднем 240-260 в сутки. Однако почти 45%, а иногда и до 50% из них составляют наступательные действия украинских подразделений.

"Активность противника уменьшилась значительно. Я не скажу, что вдвое, а на одну треть точно", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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По его словам, это свидетельствует о заметном понижении интенсивности действий российской армии на фронте.

Ранее сообщалось, что украинские силы нанесли удар по автомобильному мосту в районе Азовского моря Запорожской области, а также по железнодорожному мосту в районе н.п. Ички во временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, в течение 28 июня и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под огнем оказались мосты, склад материально-технического снабжения, пункты управления беспилотниками и объекты военной связи.

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