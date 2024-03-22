Удары по нефтяной инфраструктуре России: нужно ли волноваться американцам

По сообщению британского издания Financial Times, атаки на российские НПЗ якобы вызвали беспокойство в Вашингтоне.

С начала 2024 года украинские дальнобойные дроны нанесли серию успешных ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации. Цель таких атак, применяемых украинскими спецслужбами, ясна — вызвать дефицит горючего в государстве-агрессоре и уменьшить потенциал России вести боевые действия в захватнической войне против Украины. Однако, по сообщению британского издания Financial Times, удары по нефтяной инфраструктуре РФ вроде бы вызвали беспокойство в Вашингтоне.

ТСН.ua попытался выяснить, существуют ли основания для волнения в США из-за ослабления именно нефтеперерабатывающей отрасли России после атак украинских дронов.

Какие объекты атакует Украина

18 марта издание The Insider сообщило, что с начала 2024 года беспилотниками было поражено уже 13 российских НПЗ.

По подсчетам The Insider, общая установленная мощность атакованных заводов – 178 млн тонн в год, но значительные повреждения получили лишь восемь НПЗ совокупной установленной мощностью 83 млн тонн в год.

"Если же учитывать лишь достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов затронула пока только 46 млн тонн в год мощностей переработки, что соответствует 14% от всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти", – сообщило издание. .

Издание "ЭнергоБизнес" опубликовало карту пораженных НПЗ на территории России.

Фото: ЭнергоБизнес

Какая цель ударов

Две трети российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) расположены в европейской части РФ, то есть в пределах досягаемости БПЛА украинских спецслужб. Успешные атаки дронов могут уже через несколько месяцев вызвать дефицит горючего и его подорожание в государстве-агрессоре.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что уже сейчас в России фиксируют определенное подорожание горючего на рынке и его дефицит, но настоящий кризис еще впереди. При сохранении такой интенсивности ударов, нефтеперерабатывающей отрасли РФ через несколько месяцев будет нанесен серьезный ущерб.

По его словам, в условиях выведения из строя российских НПЗ цены на топливо будут расти, экспорт будет приостановлен, так что доходы от самой прибыльной российской отрасли начнут падать.

“Соответственно поступления в российский бюджет, которые используются на войну, значительно уменьшатся. Но для этого нужно время”, — подчеркнул Мусиенко.

Что известно о "требованиях" США

22 марта британское издание Financial Times сообщило, что власти США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений значительного роста мировых цен на нефть.

В Вашингтоне якобы обеспокоены тем, что нападения на российские энергетические объекты повлияют на нефтедобывающие мощности Кремля и повысит мировые цены — накануне президентских выборов, когда цены на бензин неизбежно станут спорной темой.

Источники издания также заявили, что в Вашингтоне опасаются, что неоднократные удары спровоцируют Россию на ответные действия и государство-агрессор нацелит свои удары на энергетическую инфраструктуру, на которую полагается Запад, включая нефтепроводы.

Есть ли основания для волнения американцев — эксперт

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман а комментарии obozrevatel заявил, что удары дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к определенной потере мощностей в нефтяном секторе РФ, но никак влияют на производство нефти.

"Производство и поставка Россией на мировые рынки непосредственно нефти за последний месяц не сокращались. Сокращение произошло раньше, из-за действия международных санкций. Затем рынок сбалансировался", — подчеркнул он.

По его словам, подорожание горючего в США во время президентских выборов вызвано отнюдь не ударами украинских дронов по топливной промышленности России, а остановкой на плановые ремонты собственно американских НПЗ. Поскольку владельцы этих заводов в подавляющем большинстве являются сторонниками республиканцев, они могут намеренно расшатывать ситуацию перед выборами.

Олег Гетьман подчеркнул, что у России сократились возможности переработки нефтепродуктов и соответственно поставки топлива как внутри России, так и на мировой рынок. Именно поэтому с 1 марта власти РФ запретили экспорт бензина, ограничения будут действовать полгода. Но это не влияет на американский рынок нефти и горючего.

Что говорят о "требованиях" Вашингтона в Офисе президента

Информацию о том, что Вашингтон якобы требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "фиктивной".

"Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия ведения этой войны", — сказал он.

Подоляк отметил, что Украина уничтожает на территории РФ "инфраструктуру войны".

“В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является главным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру”, – объяснил советник главы Офиса президента.

Напомним, россияне планируют защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов, а именно для "прикрытия" объектов там должны установить системы ПВО типа "Панцирь".

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