Удары по России американским оружием не ограничены границами Харьковщины — представитель Совета нацбезопасности США

Все российские территории на северной границе Украины могут стать законными целями, если оттуда армия РФ ведет обстрел.

Разрешение бить американским оружием по российским целям на территории страны-агрессорки касается участка на границе, откуда Россия ведет обстрелы, а не ограничиваются только пограничной зоной Харьковщины.

Об этом заявил директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью корреспонденце ТСН Ольге Кошеленко.

“Это касается всего региона на севере [т.е. у северной границы Украины], откуда российские силы обстреливают Украину. Раньше они могли относительно безопасно оттуда вести обстрелы, но теперь украинские силы могут использовать наши боеприпасы и оружие, чтобы иметь возможность вести ответный огонь”, — подчеркнул он.

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Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена ослабила свою политику, согласно которой запрещала Украине использовать американское оружие против целей внутри России. При этом сообщалось, что ограничения могут быть сняты только в районах, смежных с Харьковской областью, откуда Российская Федерация с 10 мая начала новое наступление и наносит удары по гражданским объектам в Харькове.

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Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины бить американским оружием по военным объектам на территории РФ.

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