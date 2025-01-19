Удары по России, бои за Покровск и защита от "Орешника": главное из большого интервью Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал большое интервью в эфире ТСН.Тиждень корреспонденту Андрею Цаплиенко, в котором рассказал о последствиях ударов по российской территории, обороне Покровска и защите от российской баллистической ракеты "Орешник".

ТСН.ua собрал главные тезисы разговора с главкомом ВСУ.

Об ударах по России

Генерал Сырский напомнил, что во время атак на территорию РФ под ударом в первую очередь оказываются военные объекты.

"Кроме того, на поражение берутся промышленные предприятия, производящие боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения. Наряду с этим, объектами нашего поражения становятся объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника”, — сказал Сырский.

Главком ВСУ отметил, что следствием таких ударов стало то, что уже несколько месяцев нормы расходов артиллерийских боеприпасов российской армии уменьшились фактически вдвое.

О Курской операции

Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины опередили наступление россиян на Харьков и Сумы, развернув резервы заранее и начав операцию в Курской области РФ.

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По его словам, враг не ожидал, что у Украины есть свободные боеспособные бригады.

“В ходе детального анализа было найдено слабое место на Курском направлении. Мы смогли вывести 3 бригады десантно-штурмовых войск и еще несколько доукомплектованных бригад и провели эту наступательную операцию", — объясняет главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что это беспрецедентный случай, когда страна-агрессор вынуждена вести оборону на своей территории.

О солдатах Ким Чен Ына

Главком ВСУ отметил, что солдаты КНДР создают большие проблемы для украинских бойцов на фронте, ведь северокорейцы достаточно мотивированы и подготовлены.

"Это проблема, ведь это тоже враг и враг многочисленный. Дополнительных 11-12 тысяч достаточно мотивированных и подготовленных бойцов, которые проводят наступательные действия. Действуют они по советской тактике. Действуют в составе взводов, рот. Они берут своей массовостью", — сказал Александр. Сырский.

По его словам, во время наступления солдат Ким Чен Ына иногда не хватает боеприпасов для их уничтожения.

В то же время Сырский отметил, что почти половина из военных КНДР уже либо ранена, либо уничтожена. Однако их все равно много, и они продолжают воевать.

О потерях россиян

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что за прошлый год боевых действий российская армия потеряла больше личного состава, чем за два предыдущих года войны.

По оценкам командования Вооруженных сил Украины, общие потери российских войск в 2024 году составили 434 тысячи человек.

О битве за Покровск

Главком ВСУ заверил, что украинская армия делает все, чтобы защитить Покровск и не допустить оккупации города.

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"Вы помните, что некоторые "пророки" рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. Потом рассказывали, что потеряем 30 октября”, – напомнил он.

По его словам, враг сконцентрировал здесь свои лучшие подразделения, но несет значительные потери. "Он имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий пока", — сказал Сырский.

Насчет соотношения потерь российской армии и ВСУ в боях за Покровск Сырский ответил коротко: "В разы".

О создании новых бригад

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также объяснил, почему вместо пополнения личным составом и техникой старых бригад приходилось создавать новые.

Он отметил, что за время его пребывания в должности было принято решение о создании только двух бригад – организационных ядер бригад для комплектования за границей нашими гражданами.

Однако раньше такая необходимость возникала из-за ситуации на поле боя. В частности, когда во время боев за Авдеевку фактически все бригады находились на линии боевого столкновения, или когда в результате наступления врага на Харьковщине и Курской операции ВСУ добавилось 255 км активного фронта.

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"Как можно теми бригадами, которые стояли на линии фронта закрыть еще 255 км? Также был вопрос ротации бригад, отвода для восстановления боеспособности. Как провести [ротацию], если у тебя нет резерва?” – риторически спрашивал он.

В то же время Александр Сырский отметил, что существует проблема с подготовленными командирами, которые возглавили бы эти новые бригады и осуществили процесс адаптации к боевым условиям.

О СЗЧ

Главком ВСУ также сообщил, что в последнее время на треть уменьшилось количество СЗЧ в украинской армии. Этому поспособствовал принятый закон, разрешающий военнослужащим, впервые совершившим самовольное оставление части, вернуться в ряды ВСУ без уголовной ответственности.

“Вернулось около 10 тысяч военнослужащих из СЗЧ в батальон резерва, а 4,5 тысячи уже участвуют в боевых действиях. То есть люди осознали, что они совершили поступок, имеющий признаки уголовного нарушения", – говорит главком ВСУ.

По его словам, преимущественно военные, возвращающиеся из СЗЧ, уходят в другие бригады. Но случается, что возвращаются и в свои.

Об угрозе от "Орешника"

Александр Сырский сообщил, что в Украине ведутся активные работы по созданию собственной противоракетной системы, которая могла бы перехватить российскую баллистическую ракету "Орешник". Кроме того, продолжаются переговоры с союзниками, уже имеющими такие системы ПВО.

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По его словам, только несколько систем ПВО могут перехватить ракеты такого типа как российский "Орешник". “К сожалению, у нас их пока нет. Но мы должны сделать все, чтобы они появились”, – сказал главком ВСУ.

Сырский добавил, что угроза удара "Орешником" также должна побуждать "к созданию ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором от применения такого оружия россиянами".

Об украинском аналоге Patriot

Главком ВСУ сообщил, что работы по созданию украинской системы противоракетной обороны активно ведутся.

"Мы еще в советское время производили все системы управления для зенитно-ракетных комплексов. То есть у нас есть мощности и возможности создать, и ведется работа по созданию своего собственного комплекса ПВО", – говорит главком.

На вопрос журналиста, означает ли это, что в Украине будет свой аналог Patriot, Сырский ответил так: "Я надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже Patriot".

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Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский издал распоряжение о запрете перевода в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил, но в то же время сказал, что текущие темпы мобилизации не закрывают потребности армии.

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