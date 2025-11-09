Удары по России: какими были последствия дальнобойных "санкций"

Атака на Россию / © ТСН.ua

На этой неделе украинские дальнобойные «санкции» против России достигли 90-процентной эффективности: именно такой процент ударных дронов поразил определенную цель. Ответ на попытки Путина сделать украинцам блэкаут, почувствовали уже на только в Белгороде и Воронеже, но и в Подмосковье.

О последствиях украинских дальнобойных ударов говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В результате удара украинских дронов на этой неделе взорвался склад «Шахедов» на территории Донецкого аэропорта. При этом 90 процентов запущенных дронов поразили цель. Результат впечатляет: уничтожено более тысячи российских ударных дронов. Украинские военные уничтожили также 1,5 тысячи комплектов взрывчатки к этим БПЛА и замаскированную инфраструктуру.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что на аэродроме Донецка были обустроены базы для операторов, которые управляют «Шахедами» с расстояния.

«Раньше это расстояние составляло 70-80 км, а сейчас это оно постоянно увеличивается. Для сравнения первые иранские „Шахеды“ имели 2-4-канальные антенны, а сейчас 16-тиканальные антенны китайского производства, которые более устойчивы к средствам РЭБ», — отметил эксперт.

Как помогают партизаны

Об обустройстве россиянами закрытых складов и пунктов ручного управления возле аэропорта стало известно еще летом. С тех пор разведка готовилась к идеальному удару.

В таких операциях очень помогают партизаны из «Атеш» и «Желтая лента» — подпольщики, действующие на оккупированных территориях, а также движение сопротивления «Свобода России» на территории государства-агрессора. На счету последнего, кстати, десяток подожженных локомотивов и не только.

Представитель ГУР Минобороны Евгений Енин отметил, что благодаря информации, полученной от этих источников, удается отслеживать передвижения врага, места дислокации. Кроме того, агенты приобщаются к боевым операциям.

«Это подрыв железных дорог, это диверсии, это закладка взрывных устройств под цистерны с горючим. И очень часто это комбинируется с ударами. Наши диверсанты закладывают взрывчатку, потом начинается массированный обстрел и потом делается общая детонация», — рассказал представитель военной разведки.

Пока неизвестно, имеют ли партизаны отношение к падению российского вертолета в Дагестане. В авиакатастрофе погибли руководители Кизлярского электромеханического завода, на котором, в частности изготавливают подвески для пуска крылатых ракет и сброса боеприпасов с самолетов.

Удары по российской энергетике

Украинское реактивное оружие нанесло удар по крупнейшей ТЭЦ в Орловской области РФ. Это была вторая атака за последние 10 дней. В прошлый раз по ней ударили «Нептунами». Кстати, в каких-то 10 километрах от этой ТЭЦ — важное для россиян оборонное предприятие Орелтекмаш, которое производит спецтехнику для армии.

Еще одна жирная цель недели в 350 километрах от Москвы — Костромская ГРЭС, которая является одной из крупнейших электростанций в России и способна производить более 3,5 тысячи мегаватт электроэнергии. Ее дымовая труба высотой более 320 метров считается одной из самых высоких в Европе.

Кроме ТЭЦ, дальнобойные удары были направлены на ключевые для россиян подстанции.

По словам Дмитрия Жмайло, главные энергогенерирующие предприятия России сосредоточены на территории Московского военного округа.

«Мы хотим фактически отсечь Москву от остальной территории РФ. Потому что там половина „мозгов“ сосредоточена и треть именно научных предприятий. Поэтому обесточивать именно эти сектора является нашей очень приоритетной целью», сказал он.

«Санкции» против нефтяной промышленности

Украинские дроны повредили ключевое оборудование Волгоградского НПЗ, после чего завод-гигант, который перерабатывает 5% от общего объема нефти в России, остановился.

Кроме него, дальнобойные «санкции» остановили работу Саратовского и Кстовского НПЗ. Серьезные проблемы имели Рязанский, Марийский в Табашино (республика Марий Эл) и Туапсинский заводы.

Грузовой терминал порта Туапсе в Краснодарском крае атаковали уже второй раз. Именно здесь нефтью загружается «теневой флот» Путина. Били и по трубопроводу, и по танкерам, четыре из которых занялись. Два судна уже были заполнены нефтью. Дроны уничтожили также малое судно «Норд». Досталось причалу и трубопроводу.

После ударов этот ключевой нефтепорт на берегу Черного моря остановил отгрузку, а упомянутый местный НПЗ — переработку нефти.

Поразили на этой неделе также важное для России химическое производство — Стерлитамакский завод, расположенный в Башкиртостане в 1300 км от нашей границы. Здесь специализировались на незаменимых для росармии авиагорючем и синтетических полимерах.

По информации Дмитрия Жмайло, 37% генерирующих и газоперекачивающих мощностей РФ сейчас простаивают.

«Дефицит топлива — 20%, и этот кризис постепенно расширяется. Если раньше мы говорили о дальневосточных территориях, оккупированных территориях и Крыме, то сейчас этот кризис затронул 67 регионов. В Крыму уже выдают по 20 литров топлива по талонам. Российские военные очень часто в очередях нападают на гражданских и просто забирают его для своих нужд. Главная задача — постепенно оставлять российскую армию без бензина и дизеля», — отметил эксперт.

В общем, с начала войны наши оборонцы осуществили полторы сотни мощных атак на объекты российского нефтегаза. Для эффективности удары осуществляются облаком — дроны-приманки, дальнобойные БПЛА, дроны-ракеты и «Нептуны» с «Фламинго». Так больше шансов прорвать растянутую российскую ПВО, которую мы системно выбиваем.

«Есть две точки концентрации [российской ПВО] — это фронт и Москва. Эшелонированная оборона россиян очень и очень проредила», — отметил представитель ГУР МО Евгений Енин.

Напомним, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина осуществила почти 160 атак на энергетические и военные объекты РФ. Под ударами — нефтебазы, заводы и склады боеприпасов.