Удары по России – решения Байдена до сих пор нет: почему Запад боится Путина

Ранним утром в понедельник, 2 сентября, в первый день начала нового учебного года, враг в очередной раз нанес массированный удар по Украине. Больше всего пострадали Киев и область, Сумщина и Харьковщина.

Очередной удар был комбинирован. Враг бил "шахедами", а также крылатыми и баллистическими ракетами. В Командовании воздушных сил ВСУ сообщили об уничтожении 9 баллистических и 13 крылатых ракет, а также 29 БПЛА. Ровно неделю назад, в понедельник, 26 августа, Россия нанесла самый большой за время полномасштабной войны удар по Украине: были обесточены и отключены блоки 1,3,4 Ровенской АЭС и блок 3 Южноукраинской АЭС. Ощутимые блекауты были по всей стране. И это была отнюдь не месть России за украинскую операцию на Курщине, которая длится уже месяц. Кремлевские пропагандисты, чиновники и депутаты Госдумы давно призывают бить по украинским АЭС и, в частности, Киевской ГЭС, куда и прилетело ровно неделю назад.

На фоне масштабных разрушений украинской энергетической инфраструктуры, еще и накануне зимы, дальнейшие ограничения Западом (преимущественно США, Британии и Франции) использования их дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине территории РФ выглядят как подыгрывание России. С 26 августа Киев удвоил свои дипломатические усилия, чтобы убедить союзников снять соответствующие запреты: в четверг, 29 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был в Брюсселе на заседании министров иностранных дел стран ЕС; а уже в пятницу, 30 августа, министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ОПУ Андрей Ермак – в Вашингтоне.

Однако решений ключевых союзников Украины до сих пор нет. О наших переговорах с западными партнерами, их страхах и подталкивании к переговорам с Россией, далее в материале ТСН . ua.

Список целей: США все еще колеблются

По итогам визита в Вашингтон и встречи с руководителем Пентагона Ллойдом Остиным, министр обороны Рустем Умеров в интервью CNN подтвердил то, о чем накануне писали, в частности Politico и CNN : Украина передала США список целей в глубине территории РФ, которые можно поразить с помощью западных дальнобойных ракет, например ATACMS. Это, в первую очередь, российские аэродромы и базы, откуда производятся удары по гражданским объектам и украинской энергетической инфраструктуре.

"Украина имеет ограниченное количество предоставленных США ракет большой дальности, и США дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной значительной поставки ATACMS из-за ограниченного количества запасов в США и длительного производства этого оружия", — добавляет телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

На прошлой неделе на большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в сентябре, очевидно на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, представит Джо Байдену План победы Украины.

"Курская область входит в наш план. Возможно, для кого это звучит слишком амбициозно, но для нас это важный план. План подготовлен. Думаю, что будет правильно, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет в этом плане", — отметил украинский президент.

Многие эксперты предполагали: учитывая, что Джо Байден снялся с выборов и больше не будет баллотироваться, ему ничего не мешает снять все запреты. Однако соответствующих решений по передаче нам соответствующих видов дальнобойного оружия и снятию ограничений на его использование до сих пор нет. Очевидно, Администрация Байдена опасается, что это даст дополнительные аргументы Дональду Трампу против кандидатки в президенты от демократов, вице-президента Камалы Гаррис, что они втягивают США в Третью мировую, на чем уже не раз спекулировали республиканцы. Кстати, еще в июне этого года BBC сообщал, что Франция и Великобритания не запрещали Украине бить ракетами SCALP и Storm Shadow по российской территории. Однако, как оказалось впоследствии, это касалось только российского приграничья, на что также дали свое разрешение и США после наступления россиян в Харьковской области в мае.

На фоне того, как россияне продвигаются на Донбассе, снятие западными союзниками ограничений на удары их оружием вглубь территории России, увеличив поставки соответствующего оружия, помогло бы ВСУ перерезать вражескую логистику и цепочки поставок. Ведь, по данным британской разведки, продвижение российских войск в направлении Покровска – одного из ключевых логистических узлов в Донецкой области – за последнюю неделю ускорилось.

А американские СМИ, например The Washington Post, в новости об очередном массированном российском ударе по Украине 2 сентября, пишут, что "после более чем 900 дней войны стороны не обнаруживают никаких признаков прекращения борьбы или приближения к столу переговоров", приводя цитату Путина (которую он сделал также в понедельник, 2 сентября), что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Однако этот тезис повторяет постоянно, в то время как на самом деле Россия в принципе никогда не была заинтересована в переговорах с Украиной.

ЕС оглядывается на США: что говорят в Брюсселе

Продолжающаяся уже месяц украинская операция на Курщине, а также последние массированные ракетные и дроновые удары России по Украине, отодвинули на задний план разговоры на Западе о необходимости начинать переговоры с Москвой. Однако это не означает, что они совсем исчезли. Многие лидеры как западного мира, так и стран Глобального Юга настаивают, что Россия должна быть представлена на втором мирном саммите (первый инаугурационный состоялся в июне в Швейцарии). В американской прессе, кстати, в той же Washington Post даже появлялись спекулятивные сообщения, что украинская операция на Курщине якобы сорвала какие-то неофициальные переговоры Киева и Москвы в Катаре о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.

После этого многие западные эксперты ошибочно решили, что последние российские удары по украинской энергетической инфраструктуре – месть Кремля за Курск. Это абсолютно неправильное утверждение, о чем ТСН.ua и отметил в самом начале этой статьи, потому что такие массированные и комбинированные удары готовятся не одну неделю. К тому же, если руководствоваться подобной логикой, за что тогда Россия мстила Украине осенью 2022 года, когда впервые начала бить по нашей энергетической инфраструктуре?

На большой пресс-конференции неделю назад президент Зеленский напомнил, что после первого саммита мира Украина пообещала подготовить документ по энергетике и трем главным выводам, заданным саммитом в Швейцарии, по которым будут встречи оффлайн и онлайн.

"У войны отпусков нет. Но не все коллеги, партнеры, на войне. Поэтому проведена встреча онлайн, энергетический вопрос поднят, подробный документ готовится. Все его позиции будут согласованы на встречи с нашими коллегами. Вторая встреча – по морю, третья – по гуманитарному аспекта – обмена (пленниками – ред.) и возвращения детей. Все эти три пункта будут проработаны и весь документ… Я думаю, мы все же сделаем и успеем на ноябрь. или этап ко второму саммиту мира", — отметил украинский президент.

Однако, в отличие от украинской операции на Курщине, которую поддержал Запад, отмечая, что она никоим образом не пересекла мифические "красные линии" Путина (за почти три года полномасштабной войны очевидно, что их нет, и это был только блеф), аналогичного мнения и по снятию ограничений на удары по целям в глубине российской территории у наших союзников нет. Находясь с визитом в Брюсселе, Дмитрий Кулеба отметил, что речь идет прежде всего о военных аэродромах, откуда работают российские бомбардировщики, стратегическая и тактическая авиация.

"Если мы будем иметь достаточно ракет и получим разрешение бить – мы существенно снизим способность России разрушать нашу критическую инфраструктуру и улучшим ситуацию для наших военных. Мы хотим избежать ситуации, когда на уровне публичных заявлений никто вроде бы и не против, но реальных шагов не происходит. Поэтому мы откровенно просим США, Британию не упустить момент, за который платят наши военные и гражданские", — убеждал глава МИД Украины.

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Чиновники стран Балтии, Финляндии, Румынии (передающая нам свою систему Patriot – ред.) и других делали достаточно правильные заявления, что ЕС должен наконец разблокировать Европейский фонд мира (предусмотренные им 500 млн евро на оружие для Украины уже год блокирует Венгрия – ред.). ), а ограничения Запада на использование дальнобойного оружия для ударов по целям в РФ называли "смешными". К примеру, генерал Королевских ВВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм публично подтвердил, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.

В итоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение на удары вглубь территории России — это решение каждого отдельного государства-члена ЕС. Однако, к сожалению, он не добавил, что дальнобойные возможности из стран ЕС Украине предоставляют только Италия и Франция, а также Британия (не входящая в ЕС) и США. Это могла бы быть и Германия, но канцлер Олаф Шольц наотрез отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, способные серьезно поразить Керченский мост. Кстати, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни официально заявил, что Украина не может использовать итальянское оружие для ударов по территории России.

"Время может играть в нашу пользу и в пользу Украины, если мы будем учиться на своих ошибках. В настоящее время западная помощь не достаточно, поэтому Россия по-прежнему считает, что у нее нет причин менять свой подход. Для достижения мира необходимо обеспечить достаточную и предполагаемую поддержку Украины", – заявил президент Чехии Петр Павел на конференции GLOBSEC в эти выходные в Праге.

Уже в пятницу, 6 сентября, в Германии состоится 24-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Очевидно, там также обсудят вопросы снятия ограничений на удары по целям в глубине территории России, которая в том числе ставит своей целью в очередной раз "заморозить" украинцев этой зимой, увеличив таким образом миграционную нагрузку на европейские страны. Поэтому даже учитывая это, наши союзники и партнеры должны быть в первую очередь заинтересованы в том, чтобы снять соответствующие запреты, вместе с предоставлением Украине дополнительных систем ПВО и созданием интегрированной противовоздушной обороны Украина-Польша-Румыния.