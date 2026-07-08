Удары по Украине каждые три дня: Жданов предупредил о кровавой тактике РФ

Олег Жданов / © ТСН

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Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Под массированной атакой снова оказался Киев. В то же время из-за нехватки средств противовоздушной обороны все российские баллистические ракеты снова достигли своих целей.

Чего ждать от войны дальше, какая ситуация со средствами ПВО и действительно ли РФ готовит кровавые удары по западным областям Украины — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия изменяет тактику ударов

По словам Олега Жданова, нынешняя атака не была максимальной по масштабам, ведь Россия уже не может запускать полный залп оперативно-тактических комплексов «Искандер».

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Как объясняет эксперт, во время последнего удара оккупанты фактически использовали три пусковые установки. Кроме того, российская армия все чаще комбинирует разные типы вооружения, в частности, применяет комплексы С-400 в режиме «земля-земля».

«У них нет возможности дать полный залп бригадой. В бригаде 12 пусковых — это 24 ракеты. Поэтому они принимают пусковые установки комплекса С-400 и запускают их в режиме „земля-земля“. Такая ракета летит примерно на 250 километров, поэтому из Брянской области они могут доставать в Киев», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, подобные атаки могут стать регулярными.

«Я думаю, что такие обстрелы будут довольно частыми, пока мы, во-первых, не получим ракеты PAC-3 для Patriot. И, во-вторых, пока наша баллистика не улетит на Москву. Это будет наиболее эффективно. Как только наши баллистические ракеты ударят по Москве, думаю, что обстрелы Киева прекратятся», — считает военный эксперт.

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Почему Украине критически нужны ракеты PAC-3

Жданов отмечает, что сегодня Украина фактически осталась без возможности сбивать российские баллистические ракеты. По его словам, даже в случае получения новых ракет PAC-3, они будут прикрывать только районы, где развернуты комплексы Patriot.

«У нас их не так уж много. Остальные территории страны все равно будут страдать от ударов российских ракет», — отмечает он.

Эксперт объясняет, что использовать другие типы ракет для перехвата баллистики нецелесообразно.

«По баллистике стрелять другим типом ракет — это просто пустой расход. Обычная ракета ничего не может сделать баллистической ракете. Лучше приберечь эти ракеты для крылатых ракет и реактивных дронов», — отмечает Олег Жданов.

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Он также обратил внимание, что Россия хорошо знает дефицит украинских ракет PAC-3.

«Мы достаточно тщательно проинформировали, в том числе и Российскую Федерацию, что у нас никакой ракеты PAC-3 нет. Россияне будут использовать это преимущество. Зная их характер, они не упустят момент, чтобы не воспользоваться этим», — сказал эксперт.

Угрожают ли баллистические удары западу Украины

Несмотря на опасения украинцев, Жданов не считает, что Россия сейчас способна регулярно наносить массированные баллистические удары по западным регионам страны.

По его словам, ракеты «Искандер» не имеют достаточной дальности полета.

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«Киевская область — это фактически наибольшая дальность, в которую получают „Искандеры“. По западным регионам они могут доставать только „Кинжалами“ и ракетами Х-22. Но гарантированно на большие расстояния летят только Кинжалы, — объяснил он.

В то же время в отношении крылатых ракет ситуация остается значительно лучше.

«По крылатым ракетам у нас ситуация гораздо лучше. Процент убытка — более 90%. Поэтому говорить, что западным областям сегодня грозит какая-нибудь особая опасность, не стоит. Гипотетически угроза существует — это крылатые ракеты и дроны, но с ними можно бороться», — отмечает Олег Жданов.

Как Россия может атаковать в ближайшее время

По мнению эксперта, в ближайшее время российская армия изменит подход к воздушным ударам.

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Он прогнозирует, что беспилотники будут использоваться преимущественно для отвлечения украинской противовоздушной обороны, в то время как баллистические ракеты будут запускаться группами по конкретным объектам.

Я думаю, что именно так и будет. Дроны будут идти по небольшим партиям для отвлечения нашей системы противовоздушной обороны. А баллистику будут бросать групповыми ударами по конкретным целям», — говорит Олег Жданов.

Он напомнил, что, по открытым данным украинской разведки, Россия производит около 40-50 ракет «Искандер» ежемесячно.

«Если брать примерно по пять ракет на одну цель, то выходит около десяти таких ударов в месяц. То есть ориентировочно через два дня на третий они могут совершать подобные атаки», — предполагает эксперт.

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Можно ли заранее узнать о пуске баллистики

Олег Жданов отмечает, что у Украины все же есть возможность заранее получать информацию о подготовке таких атак. По его словам, этому помогают разведывательные данные, предоставляемые международными партнерами, в том числе США.

«Наши партнеры и Соединенные Штаты в том числе предоставляют нам разведывательную информацию. Если вы обратили внимание, когда объявляют воздушную тревогу из-за угрозы баллистики, всегда сообщают, что фиксируется активность пусковых установок в той или иной области России или Крыма. Мы отслеживаем это и более-менее можем предупредить об очередном ракетном ударе», — говорит Олег Жданов.

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