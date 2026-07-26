Удары по Wildberries ударили по кошелькам россиян: почему это может запустить эффект домино

Пожар на Wildberries в России / © Getty Images

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Пожары на складах крупнейшего российского маркетплейса Wildberries повлекли за собой значительные потери для продавцов, хранивших там свои товары. Часть предпринимателей заявила о полном уничтожении запасов и риске закрытия бизнеса.

Детальнее рассказали журналисты "ТСН.Тиждень".

"У меня осталось ноль товара", - рассказала одна из продавщиц.

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В результате ударов российские продавцы столкнулись не только с потерей продукции, но и с неопределенностью компенсаций. Масштаб проблемы объясняется тем, что Wildberries играет значительную роль в экономике России и обслуживает тысячи предпринимателей и покупателей.

Значение Wildberries для экономики России

Wildberries является одним из самых крупных маркетплейсов России. Компания располагает разветвленной сетью логистических центров, на отдельных объектах которой могут работать до 15 тысяч человек.

Работники складов принимают, сканируют, сортируют, упаковывают и передают товары службам доставки. Через платформу проходят значительные объемы внутренней и международной торговли.

Годовой оборот Wildberries превышает шесть триллионов рублей. По данным самой компании, в России работает более 25 крупных фулфилмент-центров. Если учитывать всю логистическую инфраструктуру, речь идет о более чем 200 объектах общей площадью 5,2 миллиона квадратных метров.

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«Если мы возьмем значение Wildberries для российской экономики, точнее количество денег, проходящих через Wildberries, то это примерно 2% ВВП России», — объяснил кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Платформа также расширяет сотрудничество с другими странами. Оборот узбекских товаров через Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов, а в 2025-м вырос почти до 1,5 миллиарда долларов.

Конфликт вокруг владельцев компании

Wildberries более 20 лет назад основали супругов Владислав и Татьяна Бакальчуки. Основной владелицей компании была Татьяна, тогда как Владислав получил 1% акций.

2024 Татьяна Бакальчук решила объединить Wildberries с группой Russ. В процессе слияния к бизнесу присоединились братья Мирзояны и сенатор от Дагестана, миллиардер Сулейман Керимов.

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На фоне объединения компаний между супругами Бакальчук возник конфликт. Владислав обратился за поддержкой к главе Чечни Рамзану Кадырову, который публично заявил о вмешательстве в «семейную жизнь».

Впоследствии конфликт дошел до офиса Wildberries, расположенного неподалеку от Кремля, где произошла стрельба.

После завершения бракоразводного процесса Татьяна вернула девичью фамилию Ким. Компания продолжила расширять свое присутствие на российском рынке. По подсчетам Forbes, в апреле состояние Татьяны Ким превысило восемь миллиардов долларов.

Продажа товаров для военного назначения

Wildberries используется не только для продажи товаров общего пользования. На платформе представлены военная форма, амуниция, бронежилеты, боевые шлемы, тактические рюкзаки, оптика и комплектующие для беспилотников.

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Поскольку российские военные часто самостоятельно покупают часть снаряжения, маркетплейсы стали важной составляющей снабжения армии.

Общая площадь складов Wildberries составила около 4,5 миллиона квадратных метров. В 2026 году компания планировала расширить его еще на миллион квадратных метров.

Пожары произошли на логистических объектах в Котовске, Электростале, Краснодаре, Ставропольском крае, Воронеже и Шушарах вблизи Санкт-Петербурга.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что удары были направлены против российской военной логистики.

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«Это российская логистика, в том числе склады, через которые снабжали средства для войны, навигационное оборудование, комплектующие для производства дронов», — отметил он.

По словам Ивана Уса, российские маркетплейсы также используются для закупки подсанкционных деталей.

"И Wildberries, и Ozon, и другие - это важные составляющие системы обхода санкций", - сказал эксперт.

Финансовые последствия для продавцов и банков

Уничтожение товаров на складах может запустить цепь финансовых проблем. Покупатели рискуют не получить оплаченные заказы, а продавцы потерять запасы, доходы и возможность обслуживать кредиты.

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Предприниматели заявляют о риске закрытия бизнеса и личного банкротства. Банки, выдававшие им ссуды, в свою очередь могут столкнуться с массовым невозвратом средств.

Отдельные вопросы возникли из-за изменения условий договора Wildberries. За 11 дней до первого удара компания сменила оферту, после чего перестала отвечать за уничтожение товаров в результате военных действий.

«Вроде бы они знали. От атак беспилотников груз не страхуют», - заявил один из продавцов.

В то же время Wildberries привлек кредитов примерно на 1,5 триллиона рублей. При серьезных финансовых проблемах компании риски могут распространиться не только на продавцов и покупателей, но и на ее кредиторов.

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Война начала оказывать непосредственное влияние на российский бизнес

Удары по логистической инфраструктуре стали ощутимы для той части российского общества, которая раньше не испытывала прямые финансовые последствия войны.

«Все, что я строила два года по крохам, просто сгорело. Я хотела хорошего светлого будущего для своих детей», — рассказала одна из продавщиц.

Для тысяч предпринимателей потеря товаров означает не только уничтожение запасов, но и угрозу банкротства. Это может влиять на отношение экономически активной части российского общества к войне и власти.

Учитывая масштабы Wildberries, его связь с системой снабжения и значительные кредитные обязательства проблемы компании могут иметь более широкие последствия для экономики России.

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