Удары по жилым домам, ТЦ и гостинице: Россия вновь обстреляла областной центр Украины — видео

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Ночью наносили удары с помощью КАБов, утром атаковали реактивными «Шахедами». Россияне в очередной раз нанесли удар по Запорожью. В результате ночных ударов четыре человека получили ранения. Бомбы упали в частном секторе, ещё один боеприпас разорвался возле отеля. А утром «Шахедом» россияне атаковали торговый центр. О последствиях обстрелов рассказывается в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

«В одно мгновение мы стали бездомными»: разрушения в частном секторе

Огромная воронка посреди огорода, вырванные с корнями деревья, рядом — разгромленные дома. Так сейчас выглядит обычная улица в частном секторе Шевченковского района Запорожья.

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Наталья плачет: по её словам, в мгновение ока российская бомба оставила их с мужем под открытым небом.

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Наталья, пострадавшая жительница Запорожья: «Ничего нет. Можете зайти в дом — там ни потолков, ничего нет. Всё потрескалось, кухни вообще нет, ничего нет. Мы в одно мгновение — бездомные. 60 лет — и всё начинать сначала».

Супругов спасли стены. Удар был настолько сильным, что часть дома просто «поплыла». Один из вражеских осколков задел мужчину.

Наталья, пострадавшая жительница Запорожья: «Мужа как раз ранило, он только что встал. Я вам скажу: только пыль полетела, больше ничего, не стреляли. Помню, загудело — и всё, ничего. Он только встал, а я не успела встать. Мне легче всего, потому что я оказалась за тремя стенами. А если бы и он не встал, его бы не ранили».

Пока что супруги будут жить у сына. Тем временем на улице работают коммунальщики — помогают заделывать окна и поврежденные крыши. Всего в результате этой атаки пострадали 23 дома.

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Обстрел отеля на набережной и повторный удар по торговому центру

Продолжаются работы и возле отеля на набережной. В три часа ночи российская бомба упала возле входа, разрушила здание, сгорели автомобили. Ударная волна выбила окна в припаркованном рядом автобусе. Водители рассказывают, что как раз вернулись с международного рейса.

Виталий, водитель автобуса: «Каждый день ходит рейс, мы здесь останавливаемся, ночуем в этой гостинице и рано утром в 5:45 должны выезжать на вокзал. А в три часа ночи прилетел — прилет».

А уже в восемь утра россияне нанесли удар по торговому центру с помощью реактивного «Шахеда». Вспыхнул пожар — горела часть здания, уцелевшая после предыдущего удара. Это уже вторая атака на этот торговый центр за последний месяц. Заведение было закрыто, поэтому люди не пострадали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 ОНЛАЙН 26 октября | 6 ОБЛАСТЕЙ БЕЗ СВЕТА! УДАР КАБами по Запорожью и Изюму

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