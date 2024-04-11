"Удары продолжатся, Киев оставят напоследок": эксперт назвал сценарии атак путинской армии

Украинскую энергосистему в ближайшее время ожидает продолжение ударов, потому что с 2022 года для россиян эта инфраструктура является приоритетом.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя ночную атаку 11 апреля по энергосистеме Украины.

"В 2022 году они выбрали другую тактику. Когда командующим российскими оккупационными войсками стал Суровикин, то он выбрал тактику ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Сейчас мы видим, что они провели работу над своими ошибками и сейчас видят последствия своих ударов. Они будут их продолжать, фактически уничтожая всю критическую инфраструктуру", – говорит Александр Коваленко.

По словам эксперта, удары возможны по всем областям, где нет достаточно эффективных средств ПВО.

"А напоследок они оставят Киев. В самом конце они будут тратить свой боекомплект на Киев. Разница заключается исключительно в том, что у них все же боекомплект ограничен. У них нет нескончаемых запасов, поэтому между ударами будут паузы. Эти паузы будут постепенно увеличиваться, и в этот период важно принять ответственное решение, чтобы повысить безопасность Украины. Но замечу, что с учетом того, что с конца 2022 года кардинальных изменений не было сделано, у меня на этот счет нет какого-то оптимизма", – отмечает Александр Коваленко.

Он добавляет: "Говоря о кардинальных изменениях, я имею в виду не частичные решения, которые были приняты и они эффективны. Напомню, Украине была обещана передача пусковых установок ЗРК Patriot еще в конце 2022 года – начале 2023-го США, Германией и Нидерландами. Германия и Нидерланды свои обещания выполнили. От США, которые обещали три батареи, а это 24 пусковые установки, которые могли бы закрыть три крупных города-миллионника, пока не получено".

Почему не били зимой по энергетике

На этот вопрос Александр Коваленко ответил так: "Общий план по нанесению ударов по территории Украины был на февраль. Но с начала 2024 года были уничтожены два российских самолета дальней радиолокационной разведки А-50. Они не смогли корректировать эти удары и были вынуждены отсрочить этот план нанесения ударов по нашей энергетике почти на месяц".

К этому Коваленко добавляет: "Сейчас россияне возле линии боестолкновения, а также в таких городах, как Николаев, Одесса, используют преимущественно разведывательные дроны для того, чтобы корректировать удары. Относительно ударов вглубь Украины используют спутниковую разведку, которая у них ограничена, но все же есть".

Били по наименее защищенным участкам

Александр Коваленко говорит, что ночная атака не была массированной.

"Это был ограниченный боекомплект комбинированного типа, это не был массированный удар. Наиболее сложные в перехвате ракеты они сконцентрировали по тем регионам, где их невозможно перехватывать. Киев они не трогали, потому что знают, что в столице достаточно эффективная ПВО. Поэтому концентрируются сейчас по тем регионам, которые менее защищены", – резюмирует эксперт.

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