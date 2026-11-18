Олег Жданов / © ТСН

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Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 17 ноября. Враг применил баллистические ракеты и беспилотники. В Киеве РФ атаковала Северный и Южный мосты, а в ряде областей поражены энергетические и промышленные объекты. В результате атаки погибли два человека, еще много — пострадали.

Что известно об атаке, куда целился враг, чего ждать зимой, сколько средств и возможностей РФ и как часто она может повторять такие удары — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Массированная атака России по Украине: что изменилось

Олег Жданов обратил внимание на то, что в этот раз российские войска сменили приоритеты при планировании атаки. Если раньше основной упор делался на энергетической инфраструктуре, то теперь в Киеве главной целью стала транспортная.

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«Атака отличается тем, что сместились приоритеты в РФ. Они совершили атаку чисто по транспортной инфраструктуре. Не забыли и энергетическую, но основной упор в Киеве был сделан именно на транспортной инфраструктуре», — объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Еще одной особенностью удара стало то, что российские беспилотники добрались практически до всех регионов Украины, в том числе и Закарпатья.

И еще особенность того, что они распространили эту атаку почти на всю территорию нашей страны, которая нам подконтрольна на данный момент. Тем более, даже до Закарпатья долетели. В Мукачево раздавались взрывы, работала ПВО, в Вараше работала ПВО. Так что на сегодняшний день ни одной области в Украине нет, где бы ни побывали российские дроны. Правда, атака строится на дронах с двигателями внутреннего сгорания. Это преимущественно Герань-2. Эти дроны являются основой этой атаки», — рассказал Жданов.

Какие объекты Россия пытается уничтожить

По словам военного эксперта, распространение атак на всю территорию Украины является продолжением тактики РФ, направленной на невозможность нормальной жизни гражданского населения.

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«Покрытие всей страны — это продолжение основной тактики Российской Федерации по невозможности жизни гражданского населения. Вот что они делают. Основной упор идет на электричество. Так что вся территория страны — попытка поразить энергетическую структуру по электричеству, производству. А такой регион, как Киев, — это транспортная инфраструктура. Наибольшее количество мостов через Днепр — это город Киев. Вот что они пытаются сегодня атаковать», — отметил военный эксперт.

Удается ли Украине сбивать российскую баллистику

Отдельно Жданов прокомментировал возможность украинской противовоздушной обороны противодействовать баллистическим ракетам. По его словам, во время последней атаки работал комплекс Patriot, однако его эффективность ограничена существующим количеством противоракет.

«Говорили, что работал Patriot. Мы, правда, не знаем, сколько ракет удалось увести от мостов. Как капля в море. Если и не хватает пусковых установок, то нам категорически не хватает противоракет для сбивания баллистических ракет РФ. Он, вероятно, работал, но в объеме своих возможностей», — объяснил Жданов.

Как часто Россия может наносить массированные удары зимой

По оценке эксперта, Россия способна повторять массированные ракетные атаки примерно раз в 10-14 дней. Он напомнил, что предварительный баллистический удар по Киеву произошел 8 ноября, а следующий — в ночь на 17 ноября. Таким образом, интервал между атаками составил около девяти дней.

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Жданов также отметил, что ситуация с запасами российских ракет, к сожалению, остается стабильной, поскольку РФ продолжает их производить и не тратит больше, чем производит.

«В принципе, они выдерживают около 10–14 дней. У нас последний был 8 ноября баллистический удар по Киеву. Прошло девять дней — и они снова ударили. Так что это примерно есть интервал, который у них есть. К сожалению, с ракетами у них ситуация, скажем так, стабильная. Почему? Потому что производство ракет продолжается, и за счет этого они не превышают производство ракет затратами. Я обратил внимание на то, что Генеральный штаб РФ следит за этим вопросом, чтобы производство ракет не стало меньше их расхода. И потому они хранят ту тысячу ракет, о которой мы с вами говорили, они хранят как неприкосновенный запас, а за счет производства они накапливают и производят такие групповые ракетные удары по территории нашей страны», — рассказал военный эксперт.

Жданов также оценил, может ли Россия подготовить отдельную масштабную атаку в ответ на удар по Крымскому мосту. По его мнению, существенно отличаться от предыдущих ударов такой обстрел вряд ли будет.

В то же время, эксперт предположил, что российская армия может увеличить количество баллистических ракет и привлечь стратегическую авиацию, соединив различные средства поражения.

«Я думаю, что вряд ли. Единственное, что они могут добавить к тому, сколько обычно тратят — 20–30 баллистических ракет разных типов. Ну, может, они добавят там еще десяток баллистических ракет и добавят стратегическую авиацию. Плюс дроны, сделают такой комбинированный массированный удар. Но я не думаю, что он будет сильно отличаться от ударов, которые сегодня осуществляет Российская Федерация по территории нашей страны», — говорит Олег Жданов.

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