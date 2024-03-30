Удары РФ по энергосистеме Украины: израильский военный обозреватель назвал глобальную цель Путина

Израильский военный обозреватель Игаль Левин отметил, что оккупационная армия России именно сейчас наносит удары по энергетической системе Украины. Хотя все ожидали этих ударов зимой – это выглядело более логично. Но россияне начали их весной, когда стало теплее.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках проекта "Мосейчук Podcast".

Он отметил, что россияне не отказываются от намерения уничтожить энергосистему Украины и нанести еще больший ущерб экономике.

"Но это удар по энергетической инфраструктуре, они не отказываются от затеи лишить Украину возможности энергообеспечения предприятий, фабрик. Украина развивается, у нее есть свои производства, предприятия, фабрики, мощности, возможности и так далее. Они пытаются это все нивелировать, уничтожить. Это глобальная цель. Почему это происходит сейчас, а не зимой? Одна из версий – они накапливали, чтобы массированно наносить удары. Это помимо террора. Кремлевский режим – террористический, который может запросто ракету послать куда-то, чтобы "сбрить" дом с женщинами, детьми, как они это делают", – отметил он.

Игаль Левин также добавил, что россияне экспериментируют, проверяют, ищут, смотрят, как реагируют западные системы на все эти ракеты.

Напомним, РФ изменила тактику ударов по инфраструктуре Украины – в ISW назвали новые цели оккупантов.

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