Удары США и Британии по хуситам в Йемене: все, что известно об атаке, ее причинах и самих хуситах

Удары по хуситам, которые являются прокси Ирана, были нанесены после серии атак со стороны этих боевиков по торговым судам в Красном море.

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на их атаки по коммерческим судам в Красном море. Свои атаки хуситы начали в октябре, вступив в конфликт Израиля и ХАМАС на стороне последнего.

Кто такие хуситы, что известно об их нападениях и ночной атаке по ним со стороны Британии и США читайте на ТСН.ua.

Что известно об ударах по хуситам в Йемене

Журналисты Associated Press в йеменской столице Сане услышали целый ряд взрывов утром 12 января по местному времени, однако не заметили никаких признаков боевых самолетов. О сильных взрывах сообщили и жители городов Ходейда, Амин Али Салех и Хани Ахмед. Ходейда расположена на берегу Красного моря и является крупнейшим портовым городом, контролирующимся хуситами.

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Позже в США и Великобритании объявили, что они нанесли удары по многочисленным военным объектам поддерживаемых Ираном хуситов в контролируемых ими районах Йемена. Более десятка целей хуситов были атакованы ракетами, выпущенными из воздуха, земли и подводных платформ. Под удары попали радиолокационные системы, места хранения и запуска беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

США нанесли удары своими ракетами "Томагавк". В то же время в Минобороны Британии сообщили, что их четыре истребителя типа Typhoon нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по двум объектам хуситов. Для уменьшения рисков для гражданского населения авиаудары наносились ночью.

Заметим, что глава Пентагона Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал удары из госпиталя с помощью полного набора защищенных средств связи. Напомним, ранее стало известно, что министр лечится от рака предстательной железы.

Атака по объектам хуситов в Йемене: появились видео

Причина атаки по хуситам в Йемене

В октябре 2023 года в разгар войны между Израилем и террористами ХАМАС хуситы вступили в этот конфликт на стороне палестинских боевиков. Хуситы неоднократно пытались атаковать Израиль ракетами и беспилотниками, однако каждый раз либо ЦАХАЛ перехватывал цели над Красным морем, либо ВМС США и ВВС Израиля.

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Кроме того, в течение этого времени хуситы устроили кампанию атак беспилотниками и ракетами на коммерческие суда в Красном море. В частности, 9 января боевики целенаправленно обстреляли коммерческое Diamond и корабли ВМС США, устроив самую большую в истории атаку беспилотниками и ракетами по кораблям в Красном море. В тот день американские и британские военные суда, а также истребители США сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и противокорабельную ракету.

Уже 11 января хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденский залив.

Как сообщили в британском Минобороны, "коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к этим атакам, и договорились о проведении тщательно скоординированного удара, чтобы уменьшить способность хуситов нарушать международное право таким образом".

Скоординированная атака по хуситам была устроена только через неделю после того, как Белый дом и ряд стран-партнеров объявили последнее предупреждение боевикам, чтобы те прекратили нападения, иначе столкнутся с потенциальными военными действиями.

Атака по хуситам в Йемене в ночь на 12 января/Фоото из соцсети Х

Атака по хуситам в Йемене в ночь на 12 января/Фоото из соцсети Х

Несмотря на то, что США наносили удары по ставленникам Ирана в Ираке и Сирии с начала войны в Газе, это первый известный удар по хуситам в Йемене. В течение недель США пытались избегать прямых ударов по Йемену из-за риска эскалации в регионе, который и без того кипит от напряжения. Американцы опасались, что их атаки могут нарушить прекращение огня между хуситами и Саудовской Аравией, достигнутое после лет войны. Однако регулярные атаки хуситов на международное судоходство заставили действовать коалицию.

Атаки коалиции по хуситам происходят в период огромного напряжения на Ближнем Востоке: США пытаются обеспечить, чтобы война в Газе не распространилась на более широкий регион.

Кто такие хуситы в Йемене

Хуситы или Ансаар Аллах – военизированная группировка мусульман-шиитов/зейдитов, действующая на территории Йемена. Это прокси Ирана, которых на Ближнем Востоке используют Тегеран и его ключевые союзники, в частности против Израиля и США. Получая деньги от Ирана, организация хуситов функционирует по схеме террористической группировки "Хезболла" – еще одного иранского прокси.

Название "хуситы" происходит от имени основателя группы и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был ликвидирован йеменской армией в сентябре 2004 года. Кстати, аль-Хуси был учеником аятоллы Хомейни, десятилетиями правящего Ираном, и главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Боевики-хуситы бряцают оружием во время марша солидарности с палестинским народом в столице Йемена Сана 11 января 2024 года / Фото: Getty Images

Хуситы исповедуют зейдитский мазхаб, то есть являются приверженцами одного из "умеренных" шиитских течений в исламе, образовавшихся в VIII в. в Арабском халифате. Основатель – Зейд ибн Али. Зейдиты проживают преимущественно на севере Йемена и составляют около трети населения страны.

Самопровозглашенный имам Хусейн аль-Хуси в 2004 году поднял в Йемене антиправительственный мятеж, обвинив власть в дискриминации зейдитского населения. Хуситы требовали большей автономии для северной провинции Саада, в которой проживают в основном шииты. Хуситы утверждают, что защищают шиизм от влияния суннизма, исповедуемого большинством населения Йемена. Противники хуситов считают, что они пытаются возродить существовавший на территории Северного Йемена зейдитский имамат до революции 1962 года.

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После смерти аль-Хусы руководство группировкой перешло к его брату Абдель-Малику аль-Хусе. В 2009 году при поддержке Саудовской Аравии правительственные йеменские войска подавили мятеж. В феврале 2010 года между хуситами и властями Йемена было подписано соглашение о прекращении огня.

Совбез ООН в 2014 году наложил санкции на военных лидеров группировки Абдель-Халида аль-Хуси и Абдаллаха Яхью аль-Хакима за угрозу миру, стабильности страны и препятствование политическому процессу.

Летом 2014 года хуситы устроили в ряде регионов Йемена массовые демонстрации, выступая против объявленного властями сокращения субсидий на нефтепродукты, вызвавших резкий рост цен на бензин. К середине сентября хуситы захватили несколько районов столицы Саны, в том числе ряд государственных учреждений.

В январе 2021 года США признали хуситов террористической организацией.

Как атаки по хуситам прокомментировали лидеры США и Британии

Президент США Джо Байден заявил, что по его указанию американские военные силы вместе с Британией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одном из важнейших водных путей мира.

"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории", — говорится в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний направит дальнейшие меры для защиты людей и свободного потока международной торговли.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Атаку прокомментировал и премьер Британии Риши Сунак: "Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене".

Политик пояснил, что в течение последних месяцев боевики-хуситы "совершили ряд опасных и дестабилизационных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло за собой серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары".

"С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли", – сказал Сунак.

Премьер Британии Риши Сунак / Фото: Associated Press

ВМС Британии продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian с целью сдерживания дальнейшей агрессии хуситов.

Как на атаку по хуситам отреагировали на Ближнем Востоке и в России

Еще до атаки коалиции по хуситам в Йемене ОАЭ и Израиль привели свои вооруженные силы и средства ПВО в боевую готовность. Все военные объекты Саудовской Аравии были приведены в боевую готовность.

Иран и Сирия заявили о безоговорочной поддержке Йемена. Каспийский флот ВМС Ирана был приведен в полную боевую готовность.

Ирак пообещал атаковать военные базы США со всей силой в случае нападения на Йемен.

В йеменском движении "Ансарулла" предупредили Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, что если те откроют свое воздушное пространство для американских и британских военных, это будет означать, что они официально находятся с ними в состоянии войны.

После атаки по объектам хуситов в Йемене Россия созывает на 12 января срочное заседание Совбеза ООН.

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