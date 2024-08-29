Удары Украины по НПЗ и аэродромам в тылу РФ: куда долетают БПЛА и последствия (инфографика)

В последние несколько месяцев Украина дронами атакует стратегически важные объекты в тылу России. Целями являются базы Военно-воздушных сил (ВВС), нефтебазы, склады боеприпасов, командные центры и прочее. У РФ нет дня, чтобы что-то не взрывалось и не пылало.

Куда долетают украинские дроны, какие объекты страны-террористки были под ударом за август 2024 года и каковы последствия для врага, читайте на сайте ТСН.ua.

Отметим, что западные партнеры Украины до сих пор отказываются предоставить Киеву разрешение использовать их оружие для таких ударов. НАТО опасается, что это решение может повлечь за собой "эскалацию". Поэтому Украина атакует Россию оружием собственного производства. Удары достаточно успешны.

Российские НПЗ, по которым била Украина в августе 2024 года (последствия)

Август начался для жителей Ростовской области "горячо". Украинские дроны 3 августа ударили по комбинату "Атлас" "Росрезерву" в Каменском районе. Тогда удалось пожар потушить быстро. Также в ту ночь беспилотники дарили по нефтебазе "Губкинская" в Белгородской области РФ. Впоследствии в Генштабе уточнили, что ночью были атакованы нефтебазы и объекты хранения горюче-смазочных материалов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.

А уже на следующий день, 4 августа, украинские БПЛА атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ, в результате чего возник масштабный пожар. Местные власти традиционно заявили, что вспыхнула сухая трава на открытой территории, после чего пожар распространился на промышленную зону, где расположен состав автомобильных покрышек и горюче-смазочных материалов.

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Через немного дроны "посетили" НПЗ в Ростовской области. 18 августа украинские беспилотники атаковали нефтебазу Федерального агентства по государственному резерву в Пролетарске в Ростовской области. На объекте возник масштабный пожар. Тогда губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем сообщении в Telegram заявил, что силами ПВО атака БПЛА якобы была отбита. А пожар, по его словам, возник вследствие падения обломков. Пожар был таков, что в Пролетарске вводили режим чрезвычайного происшествия.

Нефтебаза Пролетарская. Спутниковые фото/MT_Anderson

Нефтебаза Пролетарская. Спутниковые фото/MT_Anderson

Нефтебаза Пролетарская. Спутниковые фото/MT_Anderson

Российские священники даже устроили молебен недалеко от нефтебазы в Пролетарске Ростовской области, пылавшей несколько дней, а спасатели никак не могли ликвидировать пожар. Последствия мощные. Всего нефтебаза имеет 78 крупных резервуаров, из которых:

14 разрушено;

4 разрушены частично;

44 неизвестно;

16 невредимы.

На шестой день после атаки по НПЗ снова ударили украинские дроны, чтобы "помочь" российским спасателям наконец-то потушить пожар. Очередная атака на нефтехранилище произошла в пятницу, 23 августа, около пяти часов утра. Местные жители сообщали по меньшей мере о двух громких взрывах.

Российская нефтебаза пылает 10 дней!

28 августа дроны Украины во второй раз прилетели в Каменский район Ростовской области России, чтобы снова атаковать местную нефтебазу. По информации пабликов, атака произошла примерно в 2:45 ночи по российскому. На следующий день Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны и Главное управление разведки атаковали нефтебазу "Атлас" неподалеку от города Каменск-Шахтинский. На объекте возник пожар.

В Сети появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ

"В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области России. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания. Задача выполнена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Главное управление разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", — сообщило украинское командование.

Две нефтебазы горят в Ростовской области

В эту же ночь Украина нанесла удар дронами по нефтебазе "Зенит" в Кировской области, расположенной в 2000 км от границы. Этот НПЗ обеспечивает горючим российские войска, воюющие в Украине. Атака на НПЗ была совершена дронами-камикадзе украинского производства. По состоянию на утро 29 августа последствия устанавливаются.

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Не НПЗ единственными: какие аэродромы РФ были под ударом за последний месяц

3 августа украинские Силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Морозовск", расположенному в 265 километрах от линии фронт. По данным Генштаба, на аэродроме произошло попадание в склады с боеприпасами, где среди прочего хранили управляемые авиационные бомбы. В районе аэродрома объявили режим чрезвычайной ситуации. К атаке причастны Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Вооруженные силы Украины.

Позже в ГУР уточнили, что при ударе аэродрома уничтожены Су-34 и состав боекомплекта (БК) врага. Также еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Также полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Последствия атаки по аэродрому "Морозовск". Фото: t.me/DeepStateUA / Фото: t.me/DeepStateUA

Последствия атаки по аэродрому "Морозовск". Фото: t.me/DeepStateUA / Фото: t.me/DeepStateUA

В ночь на 9 августа произошел взрыв склада с боеприпасами на местном аэродроме в российском Липецке, где базировались СУ и МиГи. Тогда местный губернатор Артамонов заявил о "детонации взрывоопасных объектов". По данным Генштаба, на аэродроме украинскими силами были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. В результате атаки было зафиксировано несколько источников возгорания. Также возник сильный пожар и наблюдалась многократная детонация. Источники ТСН.ua сообщали, что сдетонировали склады, на которых хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Спутниковые снимки последствий ночного удара ВСУ по аэродрому "Липецк"

Спутниковые снимки последствий ночного удара ВСУ по аэродрому "Липецк"

Спутниковые снимки последствий ночного удара ВСУ по аэродрому "Липецк" / Фото: Радио Свобода

А уже в ночь на 12 августа украинские дроны сообщили об ударе в районе аэродрома ВКС "Чкаловский". Россияне заявили, что дроны атаковали подмосковное Щелково.

В ночь на среду, 14 августа, дальнобойные украинские дроны совершили самую большую за всю войну атаку на российские военные аэродромы. Поражения получили аэродромы "Борисоглебск", "Балтимор", "Халино" и "Саваслейка". В Генштабе ВСУ уточнили, что основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. К работе причастны все структуры сил обороны.

Спутниковые фото показывают, что во время атаки по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России поражения потерпела северо-западная часть аэропорта, где, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, была расположена техническо-эксплуатационная часть. В частности, разрушены несколько ангаров, в которых, вероятно, производились ремонтно-технические работы и обслуживание самолетов. Известно, что на аэродроме "Борисоглебск" базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС России.

Минус три вражеских самолета! Дроны разбили российский аэродром «Саваслейка»!

Добавим, что аэродром "Саваслейка" расположен в 650 км от границы, в Нижегородской области, откуда взлетают истребители МиГ-31К, атакующие Украину ракетами "Кинжал". По данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, в результате атаки беспилотников там возник мощный пожар в районе пункта с горюче-смазочными материалами для этого аэропорта.

Спутниковый снимок "Саваслейки"

Источники ТСН.ua сообщают, что удар был совершен с помощью дронов-камикадзе, в результате чего полностью уничтожен один самолет МиГ-31К/И и два самолета Ил-76. Кроме того, еще около пяти самолетов, вероятно, также МиГ-31К/И, получили повреждения.

В ночь на 22 августа в Волгоградской области беспилотники атаковали аэродром "Мариновка", который расположен в 20 километрах от города Калач-на-Дону и активно используется для бомбардировок линии фронта в Украине. После прилета на аэродроме возник пожар и началась детонация боеприпасов. Судя по снимкам NASA, на территории аэродрома возникло несколько пожаров. На этом аэродроме было тридцать военных самолетов – 14 Су-24 и 15 Су-34 – и восемь грузовиков. За ударом стоят СБУ и ССО.

Дроны ВСУ атаковали аэродром "Мариновка" в России

Последствия удара по аэродрому РФ "Мариновка"/Фото: X/@MT_Anderson

Последствия удара по аэродрому РФ "Мариновка"/Фото: X/@MT_Anderson

Утром 26 августа украинские дроны нанесли удар российской авиабазе "Энгельс" под Саратовом, где дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95М, которыми страна-террористка наносит удар по Украине. Издание Defense Express писало, что один из БПЛА один из дронов вложил в верхние этажи высотного жилого комплекса в самом Энгельсе, расположенном в нескольких километрах от военного аэродрома.

"В то же время, какие именно дроны были вовлечены в атаку, пока остается неизвестным, хотя на некоторых видео зафиксированы БаЛА типа "Бобер". Вполне возможно, что замысел этой атаки заключался в том, чтобы накрыть "Энгельс" во время пребывания, взлета или приземления на в нем российских стратегических бомбардировщиков, принимавших участие в сегодняшнем обстреле Украины.

Главное на утро 26 августа: удар по Полтавщине, атака на аэродром в России, Беларусь стягивает войска

Дальность украинских дронов

Украинское производство дронов каждый день растет. Приоритет – БПЛА дальнего радиуса действия. Компании изобретают все новые модели "птичек" или модернизируют те, которые есть. Их дальность разная – от 1000, 1200 и 1300 км до 3000 км (официально Украина не подтвердила – ред.).

Украинские источники для издания The Economist сообщили, что в Украине уже есть беспилотники, способные преодолеть дистанцию в 3000 км и поражать цели глубоко на территории России. Эти беспилотники могут долететь до Сибири. В материале отмечается, что шесть украинских компаний производят дроны с дальностью 1000 км, а самая лучшая из новых моделей имеет дальность полета 3000 км.

А в начале августа генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью АрмияInform рассказал, что в Украине начали массово производить собственные дальнобойные дроны, в частности, они запустили серийное производство ударных БПЛА с дальностью поражения более 1000 километров. Он отметил, что Украина стала "нелинейной и инновационной" в производстве дронов.

Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. которая могла принести победу и умело применила ее", — сказал Сметанин.

Куда долетают украинские дроны в РФ (карта)

Карта атак Украины по НПЗ и аэродромам в тылу РФ за август 2024 года. Коллаж ТСН

Какая дальность украинского дрона "Бобер"

Украинский дрон UJ-26 "Бобер", который стал популярным после прошлогодних атак по "Москва-сити" – это украинский боражирующий боеприпас большой дальности производства "УкрДжет".

Дальность полета — 800 км. Он имеет необычную форму, которую в аэродинамике называют "утка". Передние крылья дрона – меньше задних, двигатель располагается сзади. Через такое строение кажется, будто дрон летит задом вперед. Как пьет Википедия, один такой БПЛА стоит около 108 тысяч долларов США .

Основные характеристики "Бобра":

Длина – 2,5 метра

Размах крыла – 2,5 метра

Максимальное время полета — 7 часов

Скорость – 200 км/ч

Вес – около 150 кг

Масса боевой части – 20 кг.

Напомним, в ночь на 28 августа БПЛА атаковали состав боеприпасов в Воронежской области, поэтому властям пришлось эвакуировать два села.

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