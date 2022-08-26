Удары ВСУ по оккупантам: Данилов пообещал захватчикам продолжение и "подарки каждый день"

ВСУ делают оккупантам "подарки" в ответ на их "поздравления" с Днем Независимости. Так, 26 августа был нанесен удар по Антоновскому мосту, по захватчикам в Чернобаевке.

В этом ВСУ помогает высокоточное оружие от западных партнеров.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал 26 августа в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который ворвался на нашу землю. И таких подарков еще будет", – анонсировал секретарь СНБО.

"Я думаю, что обязательно будет продолжение. Это будут не только те объекты, которые есть на сегодняшний день, их будет гораздо больше", — добавил он.

Что происходит на войне и в кабинетах за закрытыми дверями: секретарь СНБО Алексей Данилов

Напомним, 26 августа украинские военные в очередной раз нанесли удары по скоплениям российских оккупантов в Чернобаевке и по Антоновскому мосту.

В этот же день украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему остановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

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