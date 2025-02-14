Ударят ли еще сильные морозы в феврале: свежий прогноз синоптиков

В День святого Валентина, 14 февраля, в Украину придет потепление. Везде ослабнет ночной мороз, а днем столбики термометров поднимутся выше нуля.

Чего еще ожидать от погоды 14 февраля – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

В феврале в нашу страну пришла настоящая зима с ощутимыми морозами. Однако уже совсем скоро погода в Украине может снова измениться.

Синоптики ожидают непродолжительное и незначительное потепление, когда температура может подняться на несколько градусов и в большинстве регионов страны выпадет снег.

В ближайшие выходные — 15-16 февраля — погода снова вернется в прежнее состояние. По меньшей мере, до следующего четверга, 20 февраля, в Украине будет преобладать зимняя погода, а затем может произойти очередная перестройка синоптических процессов.

Подробным прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни в интервью OBOZ.UA поделилась синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха.

"Потеплением это не назовешь, но определенные колебания ожидаем в конце этой недели. Они будут связаны с тем, что с северо-запада будет поступать атмосферный фронт, который принесет больше облачности. Соответственно, ночные морозы уже не будут столь интенсивными. Но это только 14-15 февраля", — сказала она.

С 16 февраля и ориентировочно до середины следующей недели в Украине будет царить очередная волна морозов с ощутимыми ночными значениями, в некоторых областях ниже, чем сейчас.

Погода в День влюбленных будет особенной.

Наталья Птуха отметила, что в пятницу, 14 февраля, в Украину придет новый атмосферный фронт. В западных и северных областях возможен небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Снежный покров не будет большим – до 5 сантиметров.

В этот день ночью ожидается уменьшение морозов до -3...-8 градусов. Днем ожидается -1...+4 градуса, на юге и в Крыму до +8 градусов.

На остальной территории 14 февраля будет без осадков, однако уже в субботу, 15 февраля, будет снижаться в большинстве других областей. В западных и северных областях днем ожидается прекращение осадков.

"Пока мы видим, что ориентировочно до 20 февраля у нас содержится зимний характер погоды с морозами. В то же время после прохождения этого атмосферного фронта 16-18 февраля они могут быть более ощутимыми или по крайней мере такими, какие они есть сейчас. — уточнила синоптик.

Когда начинается климатическая зима

Заведующая лабораторией прикладной климатологии "Украинского гидрометеорологического" института Светлана Краковская рассказала, что климатическая зима в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 0°C и стабильно держится на этом уровне.

"Еще четверть века назад она наступала практически по календарю. А теперь из-за глобального потепления зимы, можно сказать, нет", — отметила она.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве климатическая зима не фиксировалась последние три года. В эти годы средняя температура воздуха за зимний период была выше 0 градусов по Цельсию – уточнила климатолог. По ее словам, для Украины характерны колебания температуры в зимний период: от +5 до -5 градусов.

"Правда, на фоне достаточно высокой температуры могут случаться кратковременные волны экстремальных морозов или аномально сильные вьюги, парализующие инфраструктуру — и это тоже проявления изменения климата", — добавила специалист.

Читайте также: