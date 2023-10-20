Ударят по кошелькам украинцев: что будет с ценами на продукты до конца 2023 года

В ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочная продукция.

Практически все группы продуктов удорожают, однако определенные категории все же наоборот могут подешеветь. На цены оказывают влияние инфляция, ситуация с урожаем и обстановка на фронте.

Как и какие продукты подорожают до конца 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.

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Какие продукты подорожают в ближайшее время

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду предполагает, что в ближайшее время подорожают овощи, фрукты и молочная продукция. По его прогнозу, цена овощей и фруктов будет постепенно повышаться на 5-10% ежемесячно. Стоимость молочной продукции также вырастет, но некритично – на 3-5%.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются "растянуть" реализацию до начала лета, когда цена будет выше", – объяснил Гайду.

Он добавил, что, несмотря на прогнозируемый рост цен, все же стоимость большинства продуктов осенью 2023 года стоит дешевле, чем в прошлом.

Овощи в магазине / Фото: Unsplash

Рекордсменом по росту цен будут куриные яйца

У Комитета по вопросам аграрной и земельной политики прогнозируют, рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Традиционно цена вырастет к новогодним праздникам – ориентировочно десяток буду стоить 75 грн.

Большая доля яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили близко 75 грн за десяток", – объяснили в ведомстве.

Какие овощи и фрукты взлетят в цене

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики (ИАЭ), в октябре-ноябре цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг, апельсины – до 80 грн/кг, на бананы – до 50 грн/кг".

Также могут подорожать белокачанная капуста – до 8 грн/кг (+15%), свекла – до 8,50 грн/кг (+12%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+15%), морковь – до 9 грн/кг (+11%) и картофель – до 9,5 грн/кг (+12%).

Как пояснили эксперты, эти категории продуктов поднимутся в цене:

в связи с ростом стоимости хранения,

транспортировку из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо.

Фрукты / Фото: Unsplash

Что будет с мясом свинины и птицы

Советник директора агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Николаевич Стефанишин прогнозирует повышение стоимости мяса и птицы. Он отметил, что цена свинины и птицы уже выросла на 10%. Причиной эксперт считает нехватку ресурса.

"Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутимо полную зависимость от импорта", — добавил эксперт.

По прогнозам ученые ИАЭ, мясо к концу осени подорожает до 5%.

Мука и крупа

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) Валентин Литвинов успокаивает украинцев и уверяет, что катастрофического роста стоимости муки и круп не будет. Однако он допускает колебания цен из-за удорожания переработки.

Между тем руководитель агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Николаевич Стефанишин прогнозирует подорожание хлеба из-за подорожания муки.

По словам Стефанишина, аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями в 2023 году. Поэтому, когда засевали озимую пшеницу, цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса.

"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", — сообщил Стефанишин.

Крупы

Какие продукты упадут в цене

В Институте аграрной экономики отмечают, что в октябре-ноябре цены на крупы и муку будут оставаться благоприятными для украинцев, особенно — на гречку, которая может подешеветь еще на 5-7%.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий пояснил, что весной этого года сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречихи на 20 тысяч гектаров – до 141,5 тысячи гектаров. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, засеянная этой культурой.

Также возможно удешевление масла подсолнечного и сахара, сырье для изготовления которых продолжает поступать на переработку, отметили директор Национального научного центра "ИАЭ", академик НААН Юрий Лупенко.

Напомним, что стоимость борщового набора в Украине наоборот снизилась. О динамике цен читайте в материале ТСН.ua.

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