"Ударят во время своего "победобесия": Жданов предупредил о массированном ракетном ударе по Украине

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 8 мая. Враг выпустил 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 беспилотник. Под удар попали объекты энергетики по всей стране.

Что это было — "подарок" Путину на "инаугурацию" или ознаменование российского наступления на востоке, зачем РФ снова безрезультатно атаковала Киев и когда может ударить снова, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетный удар по Украине 8 мая

Олег Жданов напомнил, что атака прошла в день, когда весь цивилизованный мир отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Путин, скорее всего, не хотел (атаковать — ред.) во время своей "инаугурации", потому что ему нечего было сказать о "специальной военной операции" или о войне. Он вспоминал ее, но говорить, что они там преуспевают, он не стал, потому что успехов нет. А 8 мая, когда весь цивилизованный мир отмечает эту дату, он нам напомнил о собственной. Чем отличаются эти даты? 8 и 9 мая. Тем, что весь цивилизованный мир говорит "никогда снова", а Россия говорит "можем повторить". Это кардинальная разница этих двух дат и смысла, который в них вкладывается. Я думаю, что скрепы никуда не делись”, – говорит военный эксперт.

Чем была особенна атака

По его словам, сегодняшняя атака не отличалась ничем особенным и была меньше по наполненности, чем предыдущая. Российская армия не применила ракеты Х-22. А цели были определены те же, что и раньше.

"Объекты электрогенерации и объекты транспортировки и распределения электроэнергии. Они целенаправленно продолжают уничтожать нашу экономику. На сегодняшний день все равно электричество – это основа существования любого государства, любой экономики. Мы уже обучены боевым опытом. У нас и мобильная связь работает вне зависимости от наличия сети электроэнергии, есть генераторы, некоторые учреждения переходят на автономное электропитание. Впрочем, погода становится все жарче. И если не будут работать холодильники, если не будет водоснабжения и водоотвода, то у нас может начаться эпидемия. Недостаток продовольственных товаров, даже заправиться на заправке будет проблемой”, — рассказал Олег Жданов.

Пошла ли Россия в наступление на востоке

Военный эксперт подчеркнул, что сегодняшняя атака точно не была ознаменованием наступления, которое российская армия хочет начать на востоке.

"Это не наступление, 100% это не наступление. Потому что на сегодняшний день на линии фронта я вижу, что группировка российских войск просто не готова к началу масштабной наступательной операции. Они пытаются его сформировать, но они не знают, где его формировать. Часов Яр мы стабилизировали, можно даже так сказать. На Авдеевском направлении, как бы нам тяжело ни было, стабилизация началась, сегодня у них даже нет вообще продвижения на Авдеевском направлении”, — говорит Олег Жданов.

По его мнению, враг пока не знает, что делать.

"Тянуть ли 10-20 тысяч резерва, которые у них там внутри страны еще есть, на Слобожанское направление под Харьков и имитировать открытие второго фронта. Или усиливать Авдеевское или Бахмутское направление, чтобы как-нибудь проломить нашу оборону и начать развивать успех в ее глубину. О наступлении я бы сегодня не говорил", – рассказал военный эксперт.

Зачем РФ снова безуспешно атаковала Киев

По словам Олега Жданова, у России сегодня осталось не так много ракет. Они производят ракетные удары раз в месяц. Это говорит о том, что враг накапливает их.

"И позволить себе такую роскошь, как повторять удары по целям, они себе сегодня не могут. Для того чтобы максимально выполнить боевые задания, они вынуждены давать по одному средству воздушного нападения на одну цель”, — рассказал Олег Жданов.

Несмотря на это, враг не оставил сегодня Киев без внимания, говорит военный эксперт.

"Им нужно напомнить и западным партнерам. Здесь уже все посольства, все консульства, все представительства. Сегодня госпожа посол Соединенных Штатов сидела в укрытии вместе со своими сотрудниками. Та же Великобритания, Германия, другие страны. Они слышали, что сегодня работала в Киеве ПВО, очень громко работала. И они сейчас пишут докладные записки своему руководству, что взрывы были, ракетный удар был. Это напоминание о том, что война продолжается. Столицу могут один-два раза пропустить, но забыть о столице невозможно”, – говорит военный эксперт.

Когда может быть следующий ракетный удар

По словам Олега Жданова, очень трудно сказать, когда российская армия может нанести следующий массированный удар по Украине.

"Если брать за основу доклады наших разведчиков, то россияне могут накапливать ракеты. Сейчас у них может быть запас ракет, как говорил господин Скибицкий несколько недель назад, на три-четыре массированных удара. Считайте, что первый они совершили. Так что на два-три удара у них еще могли остаться (ракеты – ред.)” – рассказал военный эксперт.

По его мнению, Россия может ударить по Украине уже завтра, 9 мая, во время своего "победобесия".

“Нам ночью устроить атаку, чтобы мы им не опозорили им праздник днем. Я думаю, что они вряд ли пропустят 9 мая. Скорее всего, они что-то нам "пришлют", — говорит Олег Жданов.

Но основное количество ракетных ударов, по его мнению, будет приурочено к моменту попытки российской армии начать летнюю наступательную кампанию.

"Так что вторая половина мая-начало июня, как говорил Буданов в своем интервью, они попытаются начать. И там им нужно будет комплексно наносить поражение как с воздуха по всей территории Украины, так и на линии фронта, по тем направлениям, которые они выберут для главного удара”, — рассказал военный эксперт.

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