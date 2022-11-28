Удастся ли России погрузить всю Украину во тьму: ответ эксперта

У России еще есть ракеты, но их не так уж много, говорит эксперт.

Военный эксперт Петр Черник оценил возможность России устроить Украине полный длительный блэкаут.

Об этом он 28 ноября рассказал в эфире телемарафона.

Так, по словам эксперта, ракетный потенциал у РФ еще есть, но выйти на те показатели, которые они хотят, они не смогут. У них нет необходимого потенциала ракет, который у них был в начале полномасштабного наступления.

"Какой-то прорыв будет (ред. - прорыв ракет и попадание). Но я не сторонник концепции, что Украина полностью погрузится во тьму. Работа ведется — Украина полностью замкнулась в европейское пространство. И на мой взгляд, у нас впереди будут образовываться такие явления, как энергоострова. Плюс мы после уничтожения нефтебаз в начале войны научились работать небольшими колоннами и автоцистернами. То есть в ближайшие недели критические объекты будут переведены на небольшие энергогенерирующие системы: дизельные, бензиновые и газовые генераторы. Плюс у нас есть атомные электростанции, по которым оккупанты вряд ли будут бить", — отметил Черник.

Он подчеркнул, что не думает, что России удастся погрузить всю Украину во тьму.

Напомним, 23 ноября Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Больше всего попаданий было в Киеве и области, что привело к блэкауту, который длился почти двое суток. Вместе со светом во многих регионах и Киеве исчезли отопление, вода и связь. На данный момент ситуацию стабилизировали, воду и отопление вернули почти всем потребителям, однако с электроснабжением сложнее. Сейчас во всех областях Украины действуют аварийные и экстренные отключения света.

В то же время, по прогнозам военных и властей, Россия уже на этой неделе готовит новые ракетные обстрелы, чтобы Украина полностью осталась без света и тепла. Так, по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, эти атаки будут в ближайшие дни. Он также отмечает, что Украина знает, куда будет целиться враг, и готовится к новой массированной атаке.

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