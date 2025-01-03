Удастся ли Украине удержать Курщину: эксперт назвал вероятные сценарии

Ситуация в Курщине продолжает оставаться сложной, в социальных сетях активно обсуждают перспективы пребывания украинских подразделений на вражеской территории.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, какие есть перспективы у наших защитников на Курщине, сколько они еще смогут держать напор противника и насколько все это целесообразно, если Путин пока не соглашается на переговоры по прекращению ведения боевых действий.

На Курщине продолжаются встречные бои

По словам военного эксперта Игоря Романенко, противник понимает огромное военно-политическое значение контроля территории РФ украинскими войсками, поэтому хочет убрать этот аргумент к возможным предстоящим переговорам по прекращению ведения боевых действий.

"Именно поэтому враг сконцентрировал группировку войск более чем в 60 тысяч и проводит активные боевые действия по вытеснению нашей группировки войск. Благодаря таким действиям противника, контролируемая территория Силами обороны на Курщине уменьшилась почти вдвое. Сейчас атаки врага продолжаются в районе Любимовки, Дарьино, Плехово – на северо-западном и юго-восточном направлениях. Там продолжаются встречные бои. Враг пытается увеличивать свой потенциал по вооружению, технике, боеприпасам, а также живой силе и привлекает подразделения северокорейских военных", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Убийственная тактика и жесткая дисциплина

Военный эксперт отмечает, что солдаты из КНДР подготовлены не ниже среднего уровня.

"Солдаты из Северной Кореи хорошо владеют советским и русским оружием, но у них есть большая проблема в управлении – языковой барьер. Они не готовы к работе в условиях дроновой войны, хотя в их подразделениях царит очень жесткий уровень дисциплины. Среди минусов – применение китайско-корейских методов ведения боевых действий, еще со времен середины прошлого столетия. Это – штурмы массированными волнами, что пока неэффективно", – отмечает Игорь Романенко.

К этому эксперт добавляет, что более полезны штурмы маленькими группами из 3-5 человек, что и практикуют россияне, максимум до 10-15 человек. Но корейцы пытаются работать иначе, давить количеством.

"Солдаты КНДР до конца неадаптированы к условиям ведения современной войны, поэтому и несут существенные потери – уже более тысячи человек убиты. Но, несмотря на огромные потери, ни российских, ни северокорейских солдат это не останавливает. Поэтому нужно еще больше уничтожать техники и живой силы противника. Мы должны строить свои действия таким образом, чтобы достигать целей оборонной стратегической операций СОУ, а главная из них – остановка продвижения врага. Другое дело, что у нас это, к сожалению, не происходит уже второй год. И в этом большая проблема из-за задержек по снабжению союзниками помощи – вооружения, техники, боеприпасов. Уже три года у нас остается не решенной внутренняя задача относительно мобилизации, что имеет очень негативные последствия", – говорит Игорь Романенко.

Война потенциалов и о чем думал Трамп

Эксперт добавляет, что сейчас все зависит от изменения потенциала сторон. Враг его постоянно наращивает и это более чем заметно. Западные эксперты указывают на то, что украинских сил обороны на Курщине втрое меньше, чем российских.

"С нашей стороны на Курщину перебрасывается бронетехника, танки Abrams и другое вооружение. Но наш потенциал западные эксперты оценивают, как втрое меньше. Поэтому здесь вопрос: насколько будут способны по времени наши защитники удерживать нашествие. Понятно, что все ожидают 20 января (день инаугурации) президента США Дональда Трампа). Но с точки зрения подходов к возможных переговоров, команда Трампа уже разобралась, что не все так просто, как раньше думал Трамп. Ведь план, который он предложил Путину, российский диктатор отверг и только увеличивает градус напряжения", – рассказывает Игорь Романенко.

Почему Путин пугает Запад?

Согласится ли Путин на переговоры и когда они могут состояться, пока неизвестно. Ясно только одно – Путин продолжает агрессивную войну против Украины и останавливаться не собирается.

Военный эксперт объясняет, почему так агрессивно ведет себя российский диктатор.

"Путин запугивает Запад возможным производством ракеты "Орешник", которая сделана на основе и из составляющих межконтинентальных баллистических ракет. Эти ракеты собираются как конструктор из разных ракетных проектов, что значительно сокращает время их разработки. Наладив производство таких ракет, российский диктатор сможет бить по всей Европе – время подлета занимает несколько минут. Именно на это намекает Путин и запугивает мир якобы новым оружием", – объясняет Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что российский диктатор будет продолжать свое давление на западных партнеров, а в случае проведения переговоров не в пользу Украины, потребует сокращения ВСУ с миллиона до ста тысяч человек и будет настаивать на приостановке всех ракетных программ, которые сейчас действуют в Украине.

Что происходит на Курщине

Военный эксперт добавляет, что ситуация на поле боя тяжелая, и для Украины она усиливается.

"Кроме Курщины, враг проводит наступательные действия, прежде всего, на восточном фронте — Покровское, Кураховское, Купянское и Лиманское направления. И существенных улучшений для наших возможностей нет. В последнее время американцы дают нам большее вооружение и техники, но на ее поставки нужно время. А чтобы стабилизировать ситуацию на фронте нужна не только техника, но и дополнительные силы. Относительно сил, уже три года мы не решаем вопрос мобилизации, а это означает не пополнение наших бригад, которые действуют на линии столкновения, а также это сказывается на формировании резервных бригад, благодаря которым можно было бы стабилизировать фронт", – рассказывает Игорь Романенко.

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Что может останавливать россиян?

Эксперт добавляет, что на Покровском направлении несколько месяцев назад был наступательный импульс россиян, но захватить Покровск наши воины им не позволили.

"Это произошло благодаря тому, что там применили именно дополнительные резервы. Сейчас во Франции наши воины прошли подготовку, но это всего полдела, потому что еще нужно укомплектовать бригады дроновым вооружением, средствами РЭБ и другим. Поэтому, существенных ресурсов и резервов у нас, я пока не вижу", – говорит Игорь Романенко.

Поклонник Путина и мачо

Генерал-лейтенант отмечает, что для того, чтобы решать вопросы войны в Украине после 20 января, команда Трампа должна понять, что на военно-политическое давление Путина нужно давить в ответ.

"Не стоит себя утешать иллюзиями, что Трамп зайдя в Белый дом, будет таким себе мачо или суперменом по отношению ко всему миру. Если посмотреть на жизненный путь нового президента США, то видим, что раньше он был сторонником Путина, даже кое-что копировал из его поведения. Кстати, представители команды Трампа уже понемногу пугают Украину относительно уменьшению помощи в военной техники и вооружения. А по отношению к Путину есть лишь отдельные заявления представителей команды нового президента США, хотя со стороны самого Трампа четкой позиции до сих пор нет", – объясняет Игорь Романенко.

Почему Трамп должен поучиться у Рейгана

Военный эксперт считает, что за этот короткий отрезок времени (ко дню инаугурации нового президента США) должна произойти линия трансформации, когда будут максимально подняты ставки, в том числе экономические, чтобы их начать воплощать.

По словам Игоря Романенко, мир уже увидел как пошатнулось величие Путина после событий в Сирии. Оказалось, что существуют слабые и болезненные точки для Путина.

"Их нужно искать, они есть. На них следует давить. Возможно, даже делать это "по-рейгановски", но я не знаю, насколько Трамп способен подняться до уровня своего коллеги. Рональд Рейган, решительно использовал все возможные рычаги влияния, прежде всего экономические – цены на нефть, работу по ОПЕК. Все это способствовало постепенному разрушению СССР. А уже, например, президент США Буш-старший имел совсем другую форму поведения, он приезжал в Киев и предлагал "ножки Буша" и советовал Украине держаться Союза. Поэтому у Трампа есть на чем учиться и есть реальная ситуация, которую нужно решать. Беда в том, что сейчас ситуация для Украины слишком сложная. Поэтому очень важно, какими именно будут следующие шаги США за эти две с половиной недели", – заключает Игорь Романенко.

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