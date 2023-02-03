Удастся ли вражеской армии выйти на границы Луганщины и Донетчины: эксперт оценил планы Кремля

Александр Коваленко считает, что Путин может приступить к наступательным действиям, но для него это фактически будет уже тотальное фиаско, после которого никаких переговоров не будет.

Путин может иметь такой план, что он выйдет на административную границу Донецкой области и начнет рассказывать, что мы готовы к переговорам, но самое интересное – он не сможет этого сделать.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я не знаю, кто ему вообще делает все эти доклады по ситуации в зоне боевых действий, но ресурса в российской армии на сегодняшний день для выхода на административную границу Донецкой области нет, он (ресурс – ред.) отсутствует. И они не смогут этого сделать. Но, если они это начнут, это в значительной степени уменьшит их возможности по дальнейшему ведению боевых действий. Потому что будет уничтожен большой ресурс, потенциал подразделений. Вопрос: как они будут его компенсировать? Например, если мы говорим о человеческом ресурсе, они могут начать там масштабную репрессивную мобилизацию, выдать каждому мобилизованному по топору, и вот новые подразделения чмобиков. Но, если серьезно, то в современной войне этот человеческий ресурс мало что решает, когда нет поддержки технической компоненты: техники и артиллерии", — отметил эксперт.

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Коваленко добавил, что этой поддержки не будет после такого наступления, потому что она (поддержки технической компоненты – ред.) будет полностью уничтожена.

"У них даже сейчас неполная комплектация подразделений. Иногда можно сказать, что это небоеспособное подразделение, оно не может участвовать в боевых действиях. Но оно расположено в зоне боевых действий, и будет участвовать в этих боевых действиях. Потому что других у них нет. И как-то его пополнить они не могут", — добавил он.

Военный эксперт объяснил, как он видит эту ситуацию. "Путин может начать эти наступательные действия, но для него это фактически будет уже тотальное фиаско, после которого никаких переговоров не будет: о прекращении огня или мирных переговоров и т.д. Будет исключительно уже априори определена капитуляция России и все. Ничего другого, не будет никаких вариантов", — подытожил Коваленко.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что большое наступление главы Кремля Путина провалится, как и предыдущее.

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