Удастся ли закончить войну до зимы: Кушнер рассказал о закулисных переговорах

Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Владимир Зеленский / © Associated Press

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Прекращение военных действий в Украине до наступления зимы крайне сложная задача, однако международная дипломатия прилагает все усилия для достижения этого результата.

Об этом заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и Стивом Уиткоффом, комментируя ход переговорного процесса.

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По словам спецпредставителя США, прогнозировать точные сроки подписания любых договоренностей пока сложно, поскольку в дипломатии «ничего не завершено, пока все не завершено».

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«Никогда не знаешь, как сложится с каким-либо соглашением, правда? Так что ничего не завершено, пока все не завершено. Это может произойти быстро, а может, медленно. Но это не произойдет, если не проводить эти встречи и диалоги. Итак, опять же, мы много работаем за кулисами, пытаясь создать надлежащие условия для этого», — подчеркнул он.

Кушнер отметил, что достижение мира до зимы стало бы невероятным результатом, хотя гарантий успеха нет. Несмотря на все сложности, американская сторона планирует продолжать активную работу и проведение переговоров для достижения этой цели.

«Это очень, очень сложный вопрос. Но мы попытаемся. И я думаю, что если нам удастся этого добиться, это будет невероятным результатом. Это не значит, что нам это обязательно удастся. Но приложить усилия для этого чрезвычайно важно. И поэтому мы будем это делать», — резюмировал спецпредставитель.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, спецпредставители Трампа прибыли в Киев. В Украину они ехали поездом. Россияне не дали гостям прилететь на самолете, хотя аэропорты в Украине были готовы, отметил президент Владимир Зеленский.

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До этого, 5 сентября Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

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