Удивили военных США: воины ВСУ рассказали о сбивании крылатой ракеты из новой системы ПВО

Воины ВСУ усовершенствовали ЗРК Avenger, чтобы еще более эффективно сбивать российские цели. Им из этой системы ПВО, предназначенной для сбивания самолетов и вертолетов, удалось уничтожить крылатую ракету, летевшую в сторону Киева.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

ЗРК Avenger, всего несколько месяцев назад приехал в Украину. Эта система ПВО способна сбивать российские ракеты и "Шахеды". Она расположена прямо в багажнике Hummer. Именно отсюда и сбивает неприятельские объекты. В экипаже машины двое – водитель "Дед Горыныч" и оператор Сергей, стреляющий по воздушным целям.

"Когда идет сигнал тревоги, мы выезжаем на свой сектор и ждем, когда в наш сектор зайдет ракета или "Шахед"", — говорит Сергей.

Военный Сергей

Наводиться на цель и стрелять надо вручную. Это - сложнее, чем например в автоматической системе Patriot. Поэтому у Сергея есть лишь 10 секунд, чтобы принять решение, будет ли его выстрел удачным и он собьет вражеский объект.

Эта машина эффективна ночью, когда летают "Шахеды", поскольку здесь есть тепловизор.

"Avenger лишь несколько месяцев, как приехал в Украину прикрывать наше небо. Такие стоят на вооружении морских пехотинцев США. Правда, там их используют для сбивания самолетов и вертолетов. Но украинские воины превзошли способности этой машины и сбили из нее российскую крылатую ракету", - говорит корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Именно из этой системы ПВО Сергей и приземлил российскую крылатую ракету "земля-воздух", которая летела в сторону столицы.

"Здесь вопрос, что семьи у всех есть. но мы сбиваем, потому что не знаем куда "Шахед" или ракета летит", - говорит Сергей.

ЗРК Avenger

В США очень удивились такому результату, поэтому даже прислали свою делегацию, которая решила подробнее проанализировать успех украинских защитников.

Украинских защитников за их работу также наградил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, артиллеристы ВСУ рассказали об атаках оккупантов на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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