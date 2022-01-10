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Удивительное единение семьи: как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

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Удивительное единение семьи: как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

Associated Press

Семья, спасшая малыша, отказывалась возвращать мальчика.

В Афганистане нашли ребенка, потерянного во время паники в столичном аэропорту 5 месяцев назад, когда происходила эвакуация из только что захваченной талибами страны.

Продолжение невероятной истории – 10 января в сюжете ТСН.19:30.

5 месяцев родители Сохайля Ахмади ничего не знали о судьбе своего сына. Еще в августе, пытаясь пробиться в аэропорт Кабула, они настолько испугались, что ребенка просто задушат в толпе – что протянули его в руки военного. И были убеждены – вот-вот покажут документы и пройдут следом. От сына их отделяли 5 метров, но именно в этот момент талибы начали стрелять в воздух, оттесняя толпу от ворот.

Уже через несколько часов — наконец попав в аэропорт — родители расспрашивали всех, кого видели, пытались искать своего ребенка. Но тщетно. Их таки посадили на самолет – и отправили в Техас. Между тем, ребенка подобрал кабульский таксист. Он привез в аэропорт семью, у которой тоже были документы, сумел как-то проскользнуть внутрь. Тоже размышлял, не вылететь ли, но увидел младенца – говорит, прямо на полу.

"Ребенок лежал прямо на полу, в ужасных условиях. Я оглянулся, начал показывать его людям вокруг, спрашивать — ваш? Но никто не знал, чей это ребенок. Я позвонил жене. И решил: никуда не поеду. Забрал ребенка, купил ему молока ...и отвез домой", — рассказал мужчина.

Как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

Как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

Хамед с женой назвали младенца Мухаммедом. Осмотрели его у врача. Купили одежду. И – фактически усыновили. Начали выставлять фотографии Хамеда на своей странице. Когда об этом узнали настоящие родители малыша – они попросили родственников его забрать. Несколько недель – шли напряженные переговоры с новой семьей Сохайля-Мухаммеда. Таксист с женой не хотели его отдавать. Пришлось даже просить о помощи полицию талибов.

Дедушка малыша рассказал: добирался в столицу, Кабул – двое суток. И приехал не с пустыми руками: привез забитую овцу, несколько мешков орехов, одежду для семьи таксиста – чтобы компенсировать ему потраченные на малыша деньги. В Государственном департаменте Соединенных Штатов сообщили, что уже работают над тем, чтобы доставить Сохайля в Штаты – и наконец-то передать настоящим родителям.

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