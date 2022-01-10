Удивительное единение семьи: как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

Удивительное единение семьи: как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

Семья, спасшая малыша, отказывалась возвращать мальчика.

В Афганистане нашли ребенка, потерянного во время паники в столичном аэропорту 5 месяцев назад, когда происходила эвакуация из только что захваченной талибами страны.

Продолжение невероятной истории – 10 января в сюжете ТСН.19:30.

5 месяцев родители Сохайля Ахмади ничего не знали о судьбе своего сына. Еще в августе, пытаясь пробиться в аэропорт Кабула, они настолько испугались, что ребенка просто задушат в толпе – что протянули его в руки военного. И были убеждены – вот-вот покажут документы и пройдут следом. От сына их отделяли 5 метров, но именно в этот момент талибы начали стрелять в воздух, оттесняя толпу от ворот.

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Уже через несколько часов — наконец попав в аэропорт — родители расспрашивали всех, кого видели, пытались искать своего ребенка. Но тщетно. Их таки посадили на самолет – и отправили в Техас. Между тем, ребенка подобрал кабульский таксист. Он привез в аэропорт семью, у которой тоже были документы, сумел как-то проскользнуть внутрь. Тоже размышлял, не вылететь ли, но увидел младенца – говорит, прямо на полу.

"Ребенок лежал прямо на полу, в ужасных условиях. Я оглянулся, начал показывать его людям вокруг, спрашивать — ваш? Но никто не знал, чей это ребенок. Я позвонил жене. И решил: никуда не поеду. Забрал ребенка, купил ему молока ...и отвез домой", — рассказал мужчина.

Как удалось найти младенца, которого родители отдали военному США во время эвакуации из Афганистана

Хамед с женой назвали младенца Мухаммедом. Осмотрели его у врача. Купили одежду. И – фактически усыновили. Начали выставлять фотографии Хамеда на своей странице. Когда об этом узнали настоящие родители малыша – они попросили родственников его забрать. Несколько недель – шли напряженные переговоры с новой семьей Сохайля-Мухаммеда. Таксист с женой не хотели его отдавать. Пришлось даже просить о помощи полицию талибов.

Дедушка малыша рассказал: добирался в столицу, Кабул – двое суток. И приехал не с пустыми руками: привез забитую овцу, несколько мешков орехов, одежду для семьи таксиста – чтобы компенсировать ему потраченные на малыша деньги. В Государственном департаменте Соединенных Штатов сообщили, что уже работают над тем, чтобы доставить Сохайля в Штаты – и наконец-то передать настоящим родителям.

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