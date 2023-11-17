Удивительное спасение Мани: как корове из Донецкой области помогли военные и вывезли ее на Волынь

Военные и волонтеры провели настоящую спецоперацию, чтобы вывести из-под обстрелов корову Маню. Ее хозяйка погибла, поэтому животное ходило по полям и лесополосам. Солдаты ее подкармливали, однако понимали, что находиться Мани здесь опасно и решили доставить корову к родственникам одного из военных на Волынь.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Военные подкармливали корову

Военные помогали корове, поскольку россияне во время обстрелов убили ее хозяйку. Животное тогда ранили. Больше месяца Маня жила по соседству с военными. На несколько дней исчезала, а потом снова к ним приходила.



"Целый день ходил по селу, искал свою ненаглядную подругу, а она пришла сама ко мне, когда я разочарованный шел", — говорит военный Александр "Фауст".

Корова Маня

Бойцы ее каждый раз подкармливали. Однако понимали, что такое соседство опасно и для нее, и для них. Так что решили – корову нужно эвакуировать из зоны боевых действий.

Корову согласились забрать родные воина

Родные военного Александра, который занимался Маней, согласились забрать ее к себе на Волынь. Волонтеры решили помочь животному. Корова преодолела более тысячи километров.

У новых хозяев животное чувствует себя комфортно. Екатерина Сидорук - новая владелица Мани. Пока муж с братьями воюет - справляться с коровкой будет вместе с сыновьями - Ярославом и Костей.

Корова Маня

Женщина рассказывает, что корову уже осмотрел ветеринар. Ей около пяти лет. Животное на Волыни начали лечить.

Теперь бойцы думают, как к морозам эвакуировать еще и семью коз, которая тоже бродит под огнем без хозяев.

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Напомним, в Киевской области выходили корову с оторванным копытом.

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