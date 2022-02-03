Удивительное возвращение Чака: четырехлапый путешественник через две недели преодолел полторы тысячи километров

Разыскали собачку благодаря соцсетям.

Собака по кличке Чак из Чернигова через две недели преодолела с полторы тысячи километров. Потерялась собака возле Чернигова, когда была на охоте с хозяином. В то время мимо проезжал водитель, увидел хвостатого по обе стороны дороги и решил подвезти к родственникам во Львов. Там уже разместили объявления о поисках владельцев.

Чем закончилось путешествие Чака – говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Собачку зовут Чак, ему 2 года. Замерзшего и растерянного четырехлапого на дороге увидел водитель. Юрий уезжал из Чернигова на запад страны. Проехать мимо не смог и подобрай его. А в это время в Чернигове семья Валушиных искала своего любимца охотничьей породы ягдтерьер. Объявления о Чаке начинают появляться в соцсетях. И так сотня распространений в разных охотничьих группах.

Так, благодаря соцсетям сын владельца потерянной собаки Сергей узнал: Чак, любимая собака его отца, жива, он находится во Львове. В то время в соцсетях размещают новые объявления. И так через них к спасению присоединяется съемочная группа ТСН. Корреспондент Константин Грубич и оператор Валентин Шилко как раз были во Львове в командировке. Они смогли забрать собачку в Киев, где его ждали.

Как потерянный пес Чак из Чернигова оказался во Львове | Новости Украины

Так, Чак отправился в обратном направлении. В машине вел себя как опытный путешественник. В Киеве четырехлапого уже ждал Сергей – сын хозяина. Через две недели Чак проехал с полутора тысяч километров.

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Авторы: Елизавета Борисенко, Валентин Шилко, Денис Чиж ТСН, 1+1