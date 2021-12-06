Удовольствие не из дешевых: сколько в Украине тратят на домашних любимцев

Удовольствие не из дешевых: сколько в Украине тратят на домашних любимцев

Заводить животное нужно с умом и ответственностью, потому что тысячи животных, которые имели дом, каждый год оказываются на улице.

Домашние любимцы приносят радость и утешение хозяевам. Некоторые считают свое животное другом, некоторые почти собственным ребенком. Но сколько стоит иметь дома "братьев меньших" и на что тратится больше денег, говорится 5 декабря в сюжете ТСН.Тиждень.

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Украинский кот Степан стал звездой Instagram. Мировая теперь знаменитость теперь получает шквал заказов. Сначала он засветился с блестящей сумочкой от одного из самых дорогих мировых брендов, а затем известная спортивная марка поместила на голову Степана свою шапочку. Ну а прославила Степана американская певица Бритни Спирс. На прошлой неделе она запостила на своей странице фото задумчивого котика.

Степану – 13 лет. Он харьковчанин и имеет уже более 800 тысяч подписчиков в Instagram. Степана называют символом грустных вечеринок, потому что на большинстве фото и видео он задумчиво сидит на стуле рядом с разными коктейлями. Хотя владелица Степана говорит: он не грустный, а засыпает.

Но вряд ли большинство из нас думает о заработках, когда решает взять домой любимца. Что нужно знать, чтобы расходы на котика, собачку или даже рыбку не стали шоком.

Царапины на стене – дело любимых кошачьих лап. Но ремонт – это только один пункт расходов.

Собака

"Жить с собакой — не очень дешево. Как минимум, адекватное питание — от тысячи до 2,5 тысячи за мешок. А таких нам нужно два в месяц. То есть это 5 тысяч", — рассказывает журналистка Елена Шворак, которая является хозяйкой 90-сантиметрового ирландского волкодава Фунтика.

К ветеринару Фунтик ходит раз в год — за прививкой. Если ехать в отпуск, семья покупает не только путевку — приходится платить соседу за прогулки, 200 гривен в день.

Актриса Ольга Сумская называет себя мамой двух блондинок чихуахуа. Говорит, деньги на малышей не считает, однако эти собачки нуждаются и в своем гардеробе. Костюмчики в магазинах можно купить за 150 гривен, а можно и за 2 тысячи. Иногда им нужно еще и маникюр и прически.

"Мы ходим к грумеру. Дороже всего — это пеленки, одна пачечка больше 200 гривен. И их надо каждый день менять", — рассказывает Сумская.

Если подходить к собачьему бюджету с умом, то вы не столкнетесь с непредсказуемыми расходами и обращать внимание нужно не на размер. Едят такие малявки совсем немного. Однако основная статья расходов — не только корм, но и посещение ветеринаров, хотя бы профилактическое. Это связано с частыми случаями генетических изъянов у таких пород.

"Например, панкреатит у маленького йорчика может обойтись в 30-40 тысяч гривен", — отмечает ветеринар Василий Алексенко.

Практически не носят деньги ветеринарам разве что собаки благородной уличной породы, ведь их здоровье крепче. На таких собак расходы чаще всего разве что на прививку (400-450 грн) и ежемесячную борьбу с паразитами (200-300 грн).

А еще ветеринары говорят, что собака должна чистить зубы два раза в день, а раз в год прийти к врачу за голливудской улыбкой.

"Почти никто никому не чистит, но это нужно делать, потому что зубной камень приводит к потере зубов уже в 3-4-летнем возрасте. 1200-1700 гривен за чистку зубов", — говорит Алексенко.

В топ экономных животных попадает самое преданное существо на свете – собака-дворняжка.

"Нашего любимца мы взяли с улицы. Мы экономим на ветеринарах, на грумерах, на кормах. В плане еды он совсем неприхотлив. Выходит у нас до тысячи гривен в месяц", — говорит консультант зоомагазина Роман Атаманенко.

Самые экономные — пресноводные рыбки

"Если брать рыбку-петушка, то это самое экономное животное. Недорогой аквариум с самим петушком обойдется от 500 до тысячи полутора гривен. Это сама рыбка, аквариум, корм, некоторая химия и декор", — объясняет консультант зоомагазина.

Дальше рыбка будет проедать меньше сотни гривен в месяц. Скажем, рыбка-петушок будет обходиться хозяину 70-75 гривен в месяц.

Маленькие птички и хомячки

"Волнистые попугаи, амадины — 150-300 гривен в месяц. Это уже с наполнителем и кормом", — отмечает Атаманенко.

Не на широкую лапу живут хомячки – 150-300 гривен в месяц. Правда, недвижимость для этих наших скромных любимцев, птиц и грызунов все же придется приобрести. 500-1500 гривен стоит клетка для хомяков, 1500-2000 гривен – клетка для попугаев.

Кошки

Для кошек главное, на что уходят деньги, – корм и наполнитель. Иногда прибавляются менее регулярные расходы – мисочки, профилактические обработки, вакцинации.

Расходы на кота:

Еда – 1500 грн;

Гигиена – 200 грн;

Миски — 50-2000 грн;

Дегельминтизация, пипетка – 120-400 гривен;

Когтеточка 180 — 15 000 гривен;

Прививка от бешенства – 400-480 грн в год.

Немецкие котики питаются уже на 4000 гривен за одну. Обзор у ветеринара по необходимости, но 100 евро – минимум. Обогнали котиков в любви к роскоши маленькие породы собак, а за ними — породистые великаны.

Самая дорогая – морская аквариумистика

Ежемесячно владельцы морского аквариума тратят от 300 до 900 долларов. Ну а чтобы установить такой дома, кажется, финансового предела нет.

"За большие шикарные проекты, которые будут насчитывать от 5 до 10 тонн, можно заплатить до 200-300 тысяч", — говорит Атаманенко.

Заводить животное нужно делать с умом и ответственностью, потому что тысячи животных, которые имели дом, каждый год оказываются на улице.

Напомним, что Бритни Спирс оценила забавного кота Степана из Украины с вечно грустной мордашкой.

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