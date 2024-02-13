Уехал на отдых – привез "33 повестки": история одессита-рекордсмена

Одессит заявил, что во время отпуска ему вручили повестку и даже показал визит в один из военкоматов.

Житель Одессы утверждает, что во время отдыха получил "33 повестки ". А на Полтавщине мужчине вручили 18 "писем счастья", но мобилизовать отказались.

Чем все закончилось и почему военные уже призывают прийти в ТЦК 16-летних ребят – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

33 повестки: кто больше?

"Уехал отдыхать, а вместо сувениров везет повестки. Одессит заявил, что во время отпуска ему вручили повестку и даже показал визит в один из военкоматов", – рассказывает журналистка.

Мужчина утверждает, что результатом отдыха стали 33 повестки во все города Украины. По его словам, теперь он следует в Кривой Рог.

А в Полтавской области тоже установили своеобразный рекорд по количеству врученных повесток.

Житель Полтавской области в период с июня по ноябрь 2023 получил 18 повесток. Он 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за состояния здоровья воинские части отказывались брать его на службу.

Как пишет РБК-Украина, сам мужчина поделился, что иногда его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его возвращали обратно.

А вот последние две повестки он проигнорировал и за это получил наказание. Мужчину признали виновным по ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорили к 4 годам лишения свободы. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся, поэтому суд смягчил приговор на 2 года испытательного. Вот что отмечено в материалах суда.

"Отмечал беспорядки в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учету, а работники ТЦК постоянно исправляют в нем дать вместо внесения действительной информации", — говорится в источнике.

В ТЦК также отреагировали на этот случай. Начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин подчеркнул, что ВЛК признала мужчину годным к военной службе, поэтому он направлялся в учебные центры. Однако приемная комиссия этих заведений с этим ни разу не соглашалась, так что отбор он не проходил.

"Там психолог, медик, который осматривает прибывших людей. Когда говорят, что ТЦК гребут всех: "хромых", больных... В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого бы то ни было и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК, то есть, что он там говорил, мы не знаем, возможно, делал эпилепсию, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое, но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Поэтому он получал повестку на следующую дату", – говорят там.

Выходит, что военнообязанным можно выдавать бесконечное количество повесток? Или у нас как обычно – на одно правило есть другое, а на другое еще одно и так до бесконечности. Я уже молчу об исключениях из правил. Однако напишите нам в комментариях, что вы думаете о таком количестве выданных повесток и готовы ли столько раз появляться в ТЦК?

Все в ТЦК

Кстати, тот же начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин пытался объяснить обществу, как происходит постановление на военный учет юношей и резервистов. Оказалось, что о походе в ТЦК следует думать уже с 16 лет, но это не мобилизация. Это необходимо для призыва на срочную службу, хотя во время действия военного положения его не проводят. Об этом он рассказал сегодня на брифинге в официальном медиацентре Полтавщины.

Представитель ТЦК также пояснил, что в 27-летнем возрасте мужчин переводят на военный учет военнообязанных.

Еще одно громкое заявление по мобилизации сделал заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Он сообщил, что получившие условный срок уклоняющие все равно подлежат мобилизации. Но если человек будет и дальше уклоняться, то получит уже реальный срок.

"Наличие досудебного расследования, даже подозрения — это не повод не служить, поскольку все зависит от того, какая мера пресечения избрана во время расследования и не будет ли она ограничивать человека в передвижении", — сказал он.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. В ВР сообщают, что документ, вероятно. будет принято в целом в конце февраля 2024 года. Также президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток, то есть до 13 мая 2024 года.

Украине действительно нужна мобилизация – это факт, который должны принять все. Некоторые защитники на фронте почти 2 года и они нуждаются и заслуживают отдыха, но когда же наконец наведут порядок и все будет происходить цивилизованно? И давайте не будем забывать, что всех нужно учить и обеспечивать. Не только на словах.

Напомним, в Кривом Роге житель города получил повестку и на месяц скрылся из дома, чтобы не мобилизовали. ТСН.ua уже сообщал, чем все завершилось.

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