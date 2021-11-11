"Уголь едет": премьер рассказал о ситуации с топливом для электростанций

Шмыгаль уверяет, что угля должно хватить на весь отопительный сезон.

В Украине не хватает угля собственной добычи для электростанций на весь отопительный сезон. Поэтому его уже транспортируют из-за границы.

Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Уголь едет. Уголь должны обеспечить генерирующие компании, владеющие угольными электространциями. И мы знаем и видим график поставок угля в Украину. Оно едет по морю и едет также по железной дороге. Отдельно есть заказ от "Центрэнерго" — это государственная компания, которая заказывает, есть украинская добыча", — отметил глава правительства.

За отопительный сезон в Украине в среднем потребляется около 10 млн тонн угля.

"8 млн тонн – это наша добыча, чуть больше 2 млн тонн – то, что дозаказано по импорту, где есть контракты. На отопительный сезон угля хватит. То, что есть неравномерность поставок – сегодня, действительно, в мире есть дефицит. Сегодня в мире есть энергетический кризис. Он не в Украине — это европейский и мировой энергетический кризис", — пояснил Шмыгаль.

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