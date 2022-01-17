"Угольное дело": какие роли в нем сыграли Медведчук и Порошенко по версии правоохранителей

"Угольное дело": какие роли в нем сыграли Медведчук и Порошенко по версии правоохранителей

Петр Порошенко отвергает все обвинения в свой адрес.

По версии правоохранителей, почти полтора миллиарда из украинского бюджета получили оккупационные власти за поставку Украине угля на протяжении 2014-2015 годов. Инциатором схемы, говорят, была Россия. А вот в Украине за организацию сделки отвечал кум Путина Виктор Медведчук. Другой подозреваемый – Петр Порошенко – по версии следствия – мог на государственном уровне организовать эти соглашения. Ему сообщено подозрение в совершении государственной измены и финансировании терроризма, меру пресечения объявят 19 января.

О сути дела и истории этих угольных поставок – 17 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, в 2014 году Украина потеряла шахты, которые добывают антрацит и на которых работало большинство ТЭЦ. Чтобы не допустить кризис – государство заключило контракт на поставку угля с Южно-Африканской республикой (ЮАР). Но потом, говорят силовики, в дело вмешалась Россия.

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Кремль придумал схему, как создать искусственный дефицит угля и навязать его поставки из оккупированной части Донбасса. К сотрудничеству россияне привлекли кума Путина Виктора Медведчука. Тот в свою очередь, говорят следователи, договорился с Петром Порошенко, который боялся срыва отопительного сезона и потери рейтинга.

В подозрении следователи утверждают – Порошенко якобы давил на силовиков и министра энергетики, чтобы те перезаключили договоры. В результате – сначала разгорелся скандал из-за плохого качества угля из ЮАР. Петр Порошенко на заседании СНБО потребовал проверить его качество. Итог: поставщик отказался от сотрудничества с Украиной. А уголь решили покупать именно у ОРДЛО. На бумаге поставки должны были проходить из шахт, которые его даже не добывали, или добывали в минимальном количестве.

Тогдашний министр энергетики – Юрий Продан выступал категорически против таких договоров. В результате – лишился должности. Документ уже подписал его преемник – Владимир Демчишин. А Виктор Медведчук на телефонных записях отчитывался об этом своим кремлевским кураторам.

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Фактически после этого Украина долгое время получала уголь именно с оккупированных территорий. Периодически разгорались скандалы. В 2015 тогдашний депутат, а позже министр энергетики Игорь Насалик — засветился на одном видео с главарем сепаратистов, где также обсуждал поставки угля. Но этот эпизод в нынешнее дело не вошел.

В 2017 году из-за поставок угля с оккупированных территорий началась продолжавшаяся несколько месяцев торговая блокада. И наконец закончилась прекращением поставок из ОРДЛО.

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Впрочем, до уголовного дела тогда так и не дошло. Полноценное расследование началось только при президентстве Владимира Зеленского. Эксперты предполагают – вопрос вызвала чрезмерная конфиденциальность и хитрая схема сделки. Ведь у Украины на государственном уровне были договоры с самопровозглашенными республиками – но тогда все было публично.

"Это решалось официально на уровне Трехсторонней контактной группы через специальные переговоры. То есть это было переговорное и прозрачное решение. А вот здесь (в угольной схеме — Ред.), это была фактически тайная сделка. В этом как раз и возникает факт подозрения и необходимости расследования этого дела", — объясняет политолог Владимир Фесенко.

Петр Порошенко отвергает все обвинения в свой адрес. Говорит, поставки должны были спасти Украину от энергетического кризиса. И готов в суде отстаивать эту позицию. Два других фигуранта дела — Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра, отвечавший за поставки, находятся в настоящее время под домашним арестом.

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Напомним:

Бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, который проходит по делу о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий востока Украины и содействии так называемым "ДНР" и "ЛНР", объявили в международный розыск. Он единственный, кто еще не успел пообщаться со стражами порядка.

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