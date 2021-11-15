Уголовные разборки в тюрьме Эквадора: почти 70 погибших и 20 раненых

В тюрьме содержится немало наркоторговцев.

По меньшей мере 68 заключенных погибли, а еще два десятка получили ранения из-за криминальных разборок в переполненной тюрьме Литорал в Эквадоре. Там содержатся более восьми тысяч заключенных. Только полтора месяца назад в ней при схожих обстоятельствах погибли более 100 человек.

По предварительным данным, речь идет о конкуренции среди наркоторговцев. Что творится в тюрьме Литорал, рассказали в сюжете ТСН.Ранок за 15 ноября.

Десятки напуганных людей собрались под тюрьмой Литорал в портовом городе Гуаякиль, крупнейшем в Эквадоре. У каждого из них в этой тюрьме находится кто родной. Говорят, от власти нет никаких сообщений. Именно поэтому пришли сюда в надежде узнать хоть что-нибудь о судьбе близких.

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Бойня началась ночью в тюремном блоке, где находятся не менее 700 заключенных — членов одной криминальной банды. Напали на них, утверждают, осужденные из других блоков. "Они пришли в три, сказали — всем к стене. Тогда началась стрельба. Я видел, как люди падали, однако ничего не мог сделать", — говорит один из задержанных.

Почти 70 заключенных ночью погибли, а 20 получили ранения. Полицейские и чиновники говорят, что банды наркоторговцев перераспределяют влияние над тюрьмами страны. "Одна из банд осталась без лидера. Его выпустили досрочно. Так что другие банды решили этим воспользоваться. Бойню прекратили спецназовцы, мы направили туда 900 человек", — говорит губернатор провинции Пабло Аросемена.

Новости мира: в эквадорской переполненной тюрьме из-за разборок погибли по меньшей мере 68 заключенных

Впрочем, родственники заключенных уверены: надзиратели и полиция тоже ответственны за произошедшее. Мол, полиция зашла внутрь через четыре часа после начала стрельбы.

Следует заметить, что это уже не первая бойня в этой тюрьме. Полтора месяца назад из-за стычки между враждующими бандами здесь погибли 119 человек. После этого президент страны объявил чрезвычайное положение на два месяца, что позволило военным охранять тюрьмы извне. Теперь глава государства предлагает, чтобы военные патрулировали тюрьмы и изнутри. Слово по конституционному суду.

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