Уговаривал учеников открыть дверь и представлялся копом: что известно о стрельбе в школе США

Поговорив с родителями, стрелок отказывается что-либо сообщать полиции.

Трагедия в средней школе американского штата Мичиган: 15-летний подросток открыл огонь по одноклассникам. Трое погибли, еще семеро и учитель – в больнице.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

За несколько секунд операторы 911 получают едва ли не сотню панических звонков из одной школы о стрельбе. Погибает трое учеников – восемнадцатилетний парень и две девушки – одной четырнадцать, второй семнадцать. Ранений получают еще восемь, среди них – учитель. Другие школьники баррикадируют двери классов, ведь этому учат в школах с детства на случай любой тревоги.

«Это кошмарно. Мы посылаем детей в школу учиться, получать знания. Мы надеемся, что с ними там будет все хорошо, что за ними присмотрят», — говорят напуганные родители.

Все, что знают стоявшие рядом: стрелок – один из учеников. Ему 15, у него пистолет и он не собирается останавливаться. Выстрел за выстрелом раздаются два десятка. «Оружие приобрел отец мальчика четыре дня назад. В школу он принес не менее трех обойм по 15 патронов в каждой», — отмечает местный шериф.

Видео из мичиганского класса мгновенно облетает мир, распространяется соцсетями. Дети забаррикадировались, учителя среди них нет. Из коридора убийца пытается уговорить их открыть дверь. Притворяется, будто он из полиции. "Мы пока не будем так рисковать", — отвечает один из учеников. Вдруг из-за двери звучит: «Эй, открой братик». Коп так точно не говорил бы с напуганными учениками и у подростков сдают нервы. Они убегают через окно на школьный двор. За ним уже настоящая полиция. Она, как всегда в Америке, на сообщения о стрельбе приезжает почти мгновенно. Парень не сопротивляется при задержании, поэтому его удается взять живым.

«Мы пока не думаем о его мотивах. Сейчас по городу расходятся слухи, будто он предупреждал кого-то не приходить сегодня в школу. Но это неправда. Если бы были предупреждения, мы отреагировали бы заранее», — добавляют правоохранители.

Поговорив с родителями, стрелок отказывается что-либо сообщать полиции. Семья сразу же нанимает ему адвоката. Имя убийцы трех школьников – до сих пор не раскрывают, не дают и никаких подробностей о нем.

«Человек, знающий о событии больше всего, не говорит. Так что возможно мы найдем хоть что-то о мотивах из изъятых нами доказательств, будь то телефон, мусор или что-нибудь другое, изъятое из его дома», — рассказывает шериф.

К вечеру церковь в Оксфорде забита ошеломленными людьми. Священник служит заупокойную по трем детьм и пытается успокоить и обнадежить живых. Каждая смерть в школе от огнестрельного оружия заставляет политиков поднимать вопрос о более тщательном контроле, но до голосования на федеральном уровне не доходит.

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