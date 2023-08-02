Уговаривал женщину продать 11-месячного сына: подробности скандала с "торговлей органами" на Закарпатье

Прокуратура проверяет информацию, были ли попытки вывезти ребенка для продажи на органы.

Стали известны новые подробности громкой истории в Закарпатье, когда местный житель нашел женщину-переселенку и уговаривал ее продать за границу 11-месячного мальчика за 25 тыс. долларов. Если по официальным данным прокуратуры на сегодня, 2 августа, известно, что закарпатец пытался продать ребенка для усыновления, то по другим данным, ребенка, якобы, планировали продать на органы. О попытке купить у нее младенца сообщила правоохранителям непосредственно мать ребенка, после чего продавец детей был задержан, впоследствии было открыто уголовное производство.

Так, на днях городской голова Перечина (город в Закарпатской области – Ред.) Иван Погориляк опубликовал у себя на странице в соцсети видео, на котором мужчина, вероятно – фигурант этого громкого производства, признается, что намеревался вывезти ребенка за границу для продажи на органы .

Кроме этого, из видео становится понятным, что мужчина не отрицает того, что и раньше вывозил детей на продажу на органы. На видео он утверждает о причастности к ужасному преступлению ряда руководителей интерната. Якобы, если за границу на отдых вывозили 25 детей, то возвращалось только 23 детей.

"Сенсационное видео от Дениса Вароди, о том, что в Перечине детей бывшей школы-интерната вывозили за границу на органы в 2010-2014 годах. Теперь дело за правоохранителями и судом. Напомню, что только суд может установить лицо виновато или нет", – написал городской голова.

На это сообщение отреагировали тысячи пользователей. Одни призывали наказать виновных, а пользователи, представившиеся выпускниками этого интерната, высказали мнение, что кто-то намеренно очерняет репутацию заведения.

Как выяснилось, подозреваемый находится под стражей по решению суда, но не лишен права выйти, если внесет залог в сумме 2 млн 684 тыс. грн. Незадолго до этого сумма залога была вдвое меньше и составляла 1 млн. 6 тыс. 500 грн. Залог был внесен, но после этого прокуратура не согласилась и подала апелляцию.

"Подозреваемый был взят под стражу в зале суда сразу после того, как был изменен размер залога по нашей апелляции", — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер Закарпатской облпрокуратуры Екатерина Хижняк.

По данным прокуратуры, по состоянию на данный момент подозреваемый еще не внес залог.

"Что касается остальной информации — мы видели видео (со вроде бы признанием — Ред.). Проверяем эту информацию. В том числе причастность тех лиц, на которых указывается", — сообщила нам Екатерина Хижняк.

По данным правоохранителей, подозреваемый действительно работал в образовательных учреждениях (он говорит об этом и на видео).

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