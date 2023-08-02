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Уговаривал женщину продать 11-месячного сына: подробности скандала с "торговлей органами" на Закарпатье

Автор
Игорь СеровИгорь Серов
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Уговаривал женщину продать 11-месячного сына: подробности скандала с "торговлей органами" на Закарпатье

Коллаж ТСН.ua. Прокуратура проверяет, действительно ли младенца планировали вывезти за границу ради органов.

Прокуратура проверяет информацию, были ли попытки вывезти ребенка для продажи на органы.

Стали известны новые подробности громкой истории в Закарпатье, когда местный житель нашел женщину-переселенку и уговаривал ее продать за границу 11-месячного мальчика за 25 тыс. долларов. Если по официальным данным прокуратуры на сегодня, 2 августа, известно, что закарпатец пытался продать ребенка для усыновления, то по другим данным, ребенка, якобы, планировали продать на органы. О попытке купить у нее младенца сообщила правоохранителям непосредственно мать ребенка, после чего продавец детей был задержан, впоследствии было открыто уголовное производство.

Так, на днях городской голова Перечина (город в Закарпатской области – Ред.) Иван Погориляк опубликовал у себя на странице в соцсети видео, на котором мужчина, вероятно – фигурант этого громкого производства, признается, что намеревался вывезти ребенка за границу для продажи на органы .

Кроме этого, из видео становится понятным, что мужчина не отрицает того, что и раньше вывозил детей на продажу на органы. На видео он утверждает о причастности к ужасному преступлению ряда руководителей интерната. Якобы, если за границу на отдых вывозили 25 детей, то возвращалось только 23 детей.

"Сенсационное видео от Дениса Вароди, о том, что в Перечине детей бывшей школы-интерната вывозили за границу на органы в 2010-2014 годах. Теперь дело за правоохранителями и судом. Напомню, что только суд может установить лицо виновато или нет", – написал городской голова.

На это сообщение отреагировали тысячи пользователей. Одни призывали наказать виновных, а пользователи, представившиеся выпускниками этого интерната, высказали мнение, что кто-то намеренно очерняет репутацию заведения.

Как выяснилось, подозреваемый находится под стражей по решению суда, но не лишен права выйти, если внесет залог в сумме 2 млн 684 тыс. грн. Незадолго до этого сумма залога была вдвое меньше и составляла 1 млн. 6 тыс. 500 грн. Залог был внесен, но после этого прокуратура не согласилась и подала апелляцию.

"Подозреваемый был взят под стражу в зале суда сразу после того, как был изменен размер залога по нашей апелляции", — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер Закарпатской облпрокуратуры Екатерина Хижняк.

По данным прокуратуры, по состоянию на данный момент подозреваемый еще не внес залог.

"Что касается остальной информации — мы видели видео (со вроде бы признанием — Ред.). Проверяем эту информацию. В том числе причастность тех лиц, на которых указывается", — сообщила нам Екатерина Хижняк.

По данным правоохранителей, подозреваемый действительно работал в образовательных учреждениях (он говорит об этом и на видео).

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Дата публикации
Просмотры
2115
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