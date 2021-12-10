Уговорил не разводится и вернуться домой: подробности убийства мужем жены во Львовской области

Уговорил не разводится и вернуться домой: подробности убийства мужем жены во Львовской области

В селе об этой семье отзываются нормально.

Во Львовской области мужчина на глазах у 10-летней дочери убил беременную жену. Произошло это в одном из сел Самборского района. Известно, что после убийства 40-летний мужчина пытался покончить с собой, перерезав горло. Дочь же успела сбежать к бабушке с дедушкой.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Около 8 утра в полицию позвонил свидетель и сообщил о конфликте между супругами и предположил, что там могла пострадать женщина.

Полицейские немедленно уехали по адресу. В доме копны обнаружили мертвую 31-летнюю женщину. Понятно, что она была на раннем сроке беременности. 40-летний мужчина получил ранение шеи, его госпитализировали.

«Как предыдущую установили правоохранители, между супругами утром возник конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил ножом жену, нанеся смертельные ранения, после этого он пытался перерезать себе горло», — сообщили в полиции.

Во время убийства дома была 10-летняя дочь супругов. Она еще спала очнулась от криков родителей, увидела маму окровавленной, вылезла в окно, побежала к бабушке с дедушкой и рассказала, что видела.

В селе об этой семье отзываются нормально. Говорят, супруги воспитывали двух девочек 11 и 10 лет. Старший ребенок во время убийства был у родственников. Соседи предполагают, конфликт произошел из-за ревности мужчины. Убитая Мария вроде бы хотела развестись, пошла жить к маме, но Павел уговорил ее вернуться и уже утром, судя по всему, совершил убийство.

За совершенное мужчине грозит пожизненное заключение.