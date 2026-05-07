Угроза бешенству в Киеве: врачи бьют тревогу из-за нехватки критических лекарств

За четыре месяца 2026 года в Киеве за медицинской помощью по поводу укусов обратилось 1210 человек

В Киеве врачи бьют тревогу, указывая на отсутствие антирабического иммуноглобулина в столице. Это опасно, учитывая количество случаев бешенства животных и укусов дикими и невакцинированными животными.

Медики говорят, что в городе действительно есть проблема с иммуноглобулином против бешенства. По состоянию на 1 мая он находится в трех учреждениях здравоохранения столицы из четырех определенных для введения иммуноглобулина.

Специалисты подчеркивают, что с наступлением тепла люди чаще выбираются на природу или на прогулки в лес, и риск быть укушенным диким или больным животным растет.

В Сети врачи пишут об отсутствии иммуноглобулина

Статистика обращений после укусов и лечение

По информации Киевского городского центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), за четыре месяца этого года за медицинской помощью по поводу укусов обратилось 1210 человек, в прошлом году за аналогичный период — 1208 человек. Что касается детей, то обращений в этом году было 192 против 205 в прошлом году.

Что касается антирабического лечения, то за четыре месяца этого года оно было назначено 406 пациентам против 336 в прошлом году. Комбинированный курс иммунизации, когда человеку вводится вакцина от бешенства и иммуноглобулин, проведен 30 пациентам (в прошлом году — 29).

Разница между вакциной против бешенства и иммуноглобулином

«Здесь важно понимать, что против бешенства есть вакцина и есть иммуноглобулин — это разные вещи. Люди это часто путают. Относительно вакцины против бешенства, то в медицинских учреждениях Киева есть 3023 дозы. Относительно антирабического иммуноглобулина его остатки составляют 30 флаконов в трех медицинских учреждениях Киева. В случае увеличения количества тяжелых укусов этого может оказаться недостаточно, потому что именно сейчас весенне-летний сезон, когда часто происходят случаи бешенства, люди массово выходят на природу и вероятность укусов растет», — рассказывает ТСН.ua Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Специалист рассказывает, в каких случаях пациенту применяется иммуноглобулин:

«Иммуноглобулин применяется при тяжелых случаях укусов, комбинированный с вакциной против бешенства. Все зависит от того, какое животное укусило человека, место укуса, объем раны. Об использовании иммуноглобулина решение принимают врачи-травматологи и хирурги», — объясняет Наталья Гунченко.

ЦКПХ информирует: куда нужно обращаться в случае укуса животного или подозрения на бешенство

Куда исчез иммуноглобулин: проблемы с государственными поставками

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины обеспечивает распределение иммунобиологических препаратов, в том числе вакцины против бешенства и иммуноглобулина, полученных с государственного уровня на учреждения здравоохранения Киева.

В ЦКПБ обращают внимание на существование дополнительной потребности в антирабическом иммуноглобулине для столицы.

«С этим вопросом мы обратились в Минздрав, ориентируясь на количество случаев укусов и бешенства животных в Киеве за прошедшие периоды. Учитывая указанное, нужно иметь запас этого препарата», — объясняет Наталья Гунченко.

Другое дело — вакцина от бешенства. Ее столичные травмпункты получают за счет государственного бюджета или как гуманитарную помощь, и она есть в достаточном количестве в учреждениях здравоохранения.

Ситуация в регионах и резервы

Специалист отмечает, что довольно часто жители других регионов обращаются за медицинской помощью в столичные учреждения здравоохранения, где всем оказывается первичная медицинская помощь, а при необходимости — и специализированная.

«Мы информируем коллег из других областей о необходимости обеспечения своих жителей иммуноглобулином, поскольку его количество распределяется между регионами в соответствии с численностью населения, а также с учетом количества случаев укусов в предыдущие периоды. То есть проблема дефицита сохраняется фактически так же, как и в прошлом году. Объем иммуноглобулина, который находится в резерве Киева, абсолютно недостаточен. При этом это централизованные государственные поставки, ведь Киев не осуществляет его закупку самостоятельно. Используется иммуноглобулин, полученный в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров, а также приобретенный за государственные средства. На складах препарат отсутствует — весь распределенный между лечебными заведениями», — объясняет Наталья Гунченко.

Она отмечает, что вопрос обеспечения антирабическим иммуноглобулином входит в компетенцию Министерства здравоохранения Украины.

По словам Натальи Гунченко, ситуация в Киеве находится под контролем, и в случае возникновения тяжелого укуса человеку будет оказана необходимая помощь.

Контроль случаев бешенства в Киеве

Специалист подчеркивает, что в Киеве фиксируются все укусы людей. В то же время, случаи бешенства среди животных в столице также происходят.

«У нас в ЦКПБ регистрируются все случаи укусов, а не бешенства — это разные вещи. В случае укуса животному человеку оказывается соответствующая медицинская помощь. Если же у укусившего человека животного подтверждено бешенство, мы сотрудничаем с Госпродпотребслужбой, в состав которой входит ветеринарная служба: ветеринарные специалисты занимаются животным, а врачи — лечением пациента», — заключает Наталья Гунченко.

Кстати, за первый квартал 2026 года случаев бешенства среди людей в Киеве не обнаружено, хотя бешенство среди животных фиксировалось.

Дата публикации 14:47, 11.11.25

