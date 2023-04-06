"Угроза будет постоянно": эксперт дал неоптимистический прогноз о завершении войны в Украине

После ряда заявлений руководства государства о том, что победа Украины в войне возможна в этом году, ситуацию прокомментировал военный эксперт Александр Коваленко.

О своем видении обстановки он рассказал в комментарии для ТСН.ua.

Он ответил на следующие вопросы:

Насколько реальна победа в этом году?

Что именно для этого нужно?

Что можно считать победой?

"Мир никогда не придет и к этому надо морально готовиться, – говорит Александр Коваленко. – Даже после победы угроза от России будет существовать. Даже если она признает капитуляцию и начнет выплачивать репарации, будет большая угроза диверсий, информационных атак, активизация российской агентуры в Украине для дестабилизации ситуации. Угроза будет постоянно. Они (россияне – Ред.) всегда будут готовиться к новой войне".

К этому эксперт добавляет: "Я полностью соглашаюсь, что наша победа – это возвращение к границам 1991 года. И ничего иного не может быть. С другой стороны, я не совсем соглашаюсь относительно сроков этого мира, но у министра обороны гораздо больше информации, чем у меня. Он обладает значительно большим объемом и из этого делает выводы. Если анализировать информацию именно из тех источников, откуда беру я, то большие сомнения, что победа будет именно в 2023 году. Вероятнее — в 2024, не раньше. Во-первых, это ресурс, необходимый для освобождения территорий, которого недостаточно для полного освобождения территорий, особенно когда говорим о территориях, которые были оккупированы с 2014 года на Донетчине и Луганщине. Это очень серьезные линии обороны, которые нужно в течение длительного времени уничтожать, пробивать. Для этого нужен достаточно серьезный резерв. Если говорить об освобождении временно оккупированного Крыма, то это может занять до полугода плюс-минус несколько месяцев. Но сначала нужно выйти к административной границе Крыма, а затем начинать его деоккупацию. То есть, это уже не 2023 год. Поэтому я не вижу перспективы окончания войны в 2023 году".

При этом Александр Коваленко говорит, что темпы поставок оружия в Украину увеличились.

"Мы можем наблюдать, что увеличились темпы, объемы и номенклатура поставляемого нам вооружения. Более того, изменилась техническая и технологическая составляющая этого вооружения. То есть оно стало более современным. Последний пакет помощи имеет в своем составе такую систему ПВО как C-UAS. Это экспериментальное средство ПВО для борьбы с БПЛА, дронами и другими целями. Даже в США их нет в достаточном количестве на вооружении, но их передают Украине. Мы сейчас видим, как меняется именно качественная составляющая вооружения. Количество и качество, конечно, влияют на эффективность действий ВСУ", — резюмировал эксперт.

О чем заявили власти

Напомним, на днях министр обороны Алексей Резников в интервью для NV рассказал о своем оптимистическом прогнозе по поводу возможных сроков окончания войны. "Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этом году, как в год победы", — сказал Резников.

Также ранее сообщалось о том, что высшее военно-политическое руководство Украины анонсировало вскоре активные наступательные действия ВСУ.

Президент Владимир Зеленский считает, что до победы осталось не очень много шагов, но все зависит от западной помощи Украине.

"Много ли еще нужно шагов к ней (победе – ред.)? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует оказывать. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе, не нужно обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас", – рассказал Зеленский.

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