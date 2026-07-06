"Угроза будет только расти": Жданов шокировал, когда может быть следующий ракетный удар РФ

Олег Жданов / © ТСН

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Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под основным ударом снова оказался Киев, где последствия атаки оказались катастрофическими. По официальным данным, армия РФ применила 68 ракет и 351 беспилотник разных типов. В то же время все 29 из 29 выпущенных баллистических ракет, а также почти два десятка дронов достигли своих целей.

На сейчас известно по меньшей мере о 27 погибших в Киеве и области. В столице и в окрестностях города разрушены десятки жилых домов, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Чем был особенный этот удар, почему именно баллистические ракеты оказались настолько эффективными, зачем Россия снова сосредоточилась на Киеве, есть ли у нее достаточно запасов для новых атак и когда может повторить массированный обстрел — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Массированные атаки России: главная проблема — нехватка ракет для борьбы с баллистикой

По словам Олега Жданова, главной причиной того, что все баллистические ракеты достигли целей, стала критическая нехватка средств для их перехвата.

«Проблема в том, что нечем сбивать. Единственное средство, которое может бороться с баллистическими ракетами — это ракета версии PAC-3, ее нет в наличии. При этом и в Соединенных Штатах ограничено количество этих ракет. Она есть и у наших партнеров», — пояснил он.

Эксперт отметил, что Украина неоднократно обращалась к союзникам с просьбой передать такие ракеты, однако пока этого не произошло.

«Мы просили, насколько я смотрю из открытых источников, неоднократно обращались к нашим партнерам, чтобы они поделились с нами этими ракетами. Чем быстрее, тем лучше. Но пока они, я так понимаю, берегут для себя», — сказал Олег Жданов.

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В то же время он сомневается в возможности быстро наладить производство таких ракет в Украине.

Почему ПВО не смогла отразить атаку на Киев

Олег Жданов подчеркнул, что говорить о полном провале украинской противовоздушной обороны никак нельзя. По его словам, силы ПВО показали хороший результат при перехвате крылатых ракет.

«Причем ПВО сработало неплохо. Особенно по ракетам крылатым мы показали отличный результат. По дронам немного просели», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, Россия изменила тактику.

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Реактивные «Шахеды» стали новой угрозой

Олег Жданов обратил внимание, что РФ все активнее использует реактивные беспилотники типа Герань-3.

«Особенность этого реактивного дрона в том, что его нужно сбивать ракетой, не дроном-перехватчиком. Дрон-перехватчик — 320 километров в час, а реактивный шахед „Герань-3“ летит 570 километров в час. Дрон ее просто не догонит», — объяснил он.

Именно поэтому, по словам эксперта, россияне пытаются запускать побольше таких беспилотников.

Он добавил, что во время последней атаки реактивные дроны выполняли вспомогательную роль.

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«Фактически это был ракетный удар баллистики, а эти дроны пытались как можно больше перегрузить нашу ПВО. Те же реактивные дроны требуют ракетных комплексов для их поражения», — сказал Олег Жданов.

Почему Россия снова атаковала именно Киев

По мнению эксперта, этот удар носил прежде всего политический характер.

«Вчера было 250 лет США. Трамп разговаривал с Путиным. А завтра начинается саммит НАТО. Дональд Трамп будет встречаться с нашим президентом», — напомнил он.

Жданов считает, что Кремль стремился продемонстрировать свое преимущество.

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«Основной посыл этого удара заключался в том, что „Россия побеждает“. Поэтому спорить не имеет смысла и нужно идти на условия Российской Федерации. Я уверен, что Путин просил Трампа убедить Европу и нас в том, что нужно идти на уступки Российской Федерации», — говорит эксперт.

Может ли Россия в ближайшее время повторить массированный удар

По словам Олега Жданова, такая угроза очень высока.

«Даже этот налет сегодняшний — это половина месячной нормы того, что они производят. Так что по всей вероятности, что у них есть еще», — отметил он.

Эксперт также напомнил информацию украинской разведки о российских запасах.

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«Мы знаем, что, как говорила наша разведка, у них до тысячи ракет разных типов. И наибольшее количество среди этих ракет — это именно „Искандеры“, — сказал Олег Жданов.

Он не исключает, что новый массированный удар может произойти в ближайшее время.

«Я думаю, что хоть сегодня или завтра ночью, после 12 часов, вероятность может быть очень высокой», — предупредил он.

Что будет, если Украина не получит ракеты в ПВО

По мнению эксперта, ситуация может только усугубляться.

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«Если ракет для нас не найдут, этих противобалистических, то ситуация будет ухудшаться. Россияне будут выносить нашу ВПК и пытаться вынести наши материально-технические запасы, запасы боеприпасов и тому подобное», — пояснил Олег Жданов.

Откуда Россия запускает баллистические ракеты

По словам эксперта, во время этой атаки Россия использовала сразу несколько направлений.

«В прошлый раз с двух направлений баллистика летела. А в этом случае они просто разместили дополнительные комплексы в Брянской области. Они использовали разные направления — с юга, с востока и с севера», — рассказал он.

Жданов объяснил, что россияне подтягивают пусковые установки поближе к границе Украины, ведь дальность полета «Искандеров» ограничена примерно 500 километрами. В то же время Украина не имеет возможности оперативно уничтожать такие установки.

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«Мы поймать на стартовых позициях пусковые установки не можем, потому что опять нет баллистики. Так, чтобы она через 5–7 минут прилетела и поразила стартовые позиции „Искандеров“, у нас нет таких ракет. А крылатая ракета или дрон будут лететь туда Бог знает, сколько часов», — отметил эксперт.

По его словам, пусковая установка находится на стартовой позиции только 20-25 минут, после чего покидает район запуска.

Каким может быть ответ Украины

Жданов считает, что существует два варианта развития событий. Первый — получение достаточного количества современных противоракетных средств для защиты украинских городов.

Второй, по словам эксперта, — нанесение аналогичных ударов по территории России собственными баллистическими ракетами.

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«Ответа может быть два. Или ракеты и начнем защищаться, а лучший ответ — это баллистика на Москву. Вот такой же массированный удар, 20–30 ракет», — заявил Олег Жданов.

В то же время он подчеркнул, что без дополнительных средств противоракетной обороны угроза новых массированных ударов по украинским городам будет только расти.

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