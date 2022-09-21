"Угроза была, есть и будет": военный эксперт прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал угрозы российского диктатора Путина применить ядерное оружие.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Так, эксперт считает, что угроза ядерного удара есть. Но в то же время после атак на аннексированный Крым Путин не пошел на такой шаг, поэтому и ради Донбасса вряд ли пойдет.

"Угроза ядерного оружия была, есть и будет. Но мы должны осознавать, что если происходит ядерный удар, то это уже проблема не только Украины. Она выходит за пределы Украины на планетарный уровень и крупные ядерные государства, в первую очередь США, будут вынуждены отвечать на этот вызов. Других вариантов у них не будет. Шантаж вокруг ядерного оружия он не новый. Мы ударили несколько раз по Крыму И что? Ядерного коллапса не произошло, а Крым в их сознании намного более сакральная территория, чем Донбасс. И мы должны осознавать, если мы сейчас капитулируем нам конец", — отмечает Черник.

Он также добавляет, что Украина находится в таком положении, что для нас оба сценария являются плохими. "Ядерный апокалипсис плохой для всей планеты, капитуляция – плохая для нас", — отмечает эксперт.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября снова разразился угрозами миру применить ядерное оружие. Глава Кремля сказал, что страны Запада устроили "ядерный шантаж" России, поэтому при угрозе территориальной целостности она готова "использовать все имеющиеся у себя средства".

"Кто ведет ядерный шантаж против РФ, роза ветров может развернуться в их сторону", — сказал Путин.

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