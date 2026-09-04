Угроза для Европы растет: как Россия усиливает гибридную войну и готово ли НАТО к ответу

РФ / © Associated Press

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Пока на украинском фронте идет изнурительная борьба, Москва разворачивает масштабную теневую кампанию на Западе. От тайных диверсий на оборонных заводах до стягивания ракетных кораблей в Балтийское море и подготовки новых провокаций Кремль системно проверяет красные линии Североатлантического альянса.

ТСН собрал все подробности.

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Путинская гибридная война и необходимость жесткого ответа США

Как пишет The Washington Post, во время учебной симуляции с участием американских конгрессменов и бывших чиновников разыграли сценарий нападения России на Молдову в 2028 году. Эта игра показала, что США отреагировали бы слишком слабо, а 5-я статья устава НАТО о взаимной защите фактически не сработала бы.

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Издание отмечает, что во время моделирования участники пришли к выводу: американское общество не поддержит решительные действия против РФ, а без лидерства Вашингтона Европа останется раздробленной и дезорганизованной. В связи с этим журналисты констатируют: добро пожаловать в «очередную мировую войну».

Также издание информирует, что Россия резко усилила свою гибридную деятельность, которая с марта привела к более чем шести десяткам опасных инцидентов.

На фоне этих событий The Washington Post приводит первые конкретные шаги, которые могла бы предпринять администрация Трампа для сдерживания Москвы и успокоения европейских союзников.

США следует выступить с совместным заявлением с партнерами в Европе, где будет содержаться прямое предупреждение о серьезных последствиях, если спонсируемые Кремлем атаки на страны НАТО будут продолжаться.

Если обстрелы украинских городов не прекратятся, США и Европа должны втайне предоставить Украине помощь для нанесения пропорциональных ответных ударов по территории России.

Часть увеличенных объемов оборонного производства Соединенных Штатов должна быть доступна для закупки странами Европы и Украиной.

Волна диверсий в Европе: что задумала Россия

По информации BBC, Россия существенно усилила тайную войну на континенте. В августе по всей Европе прокатилась волна диверсий на заводах, где производится оружие и дроны. В частности, BBC приводит такой перечень августовских атак на военные объекты:

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4 августа, Германия: в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой. Впоследствии германское МВД возложило ответственность за это на РФ.

10 августа Болгария: вспыхнул масштабный пожар на оборонном составе компании EMCO. Руководство фирмы сразу отвергло версию случайной человеческой ошибки.

13 августа, Италия: раздался мощный взрыв и произошел пожар на заводе KNDS Ammo. Местная прокуратура начала расследование вероятного внешнего вмешательства.

15 августа, Эстония: загорелась фабрика Milrem Robotics, поставляющая дроны для ВСУ. Премьер-министр страны подчеркнул, что следователи всерьез рассматривают версию российского саботажа.

25 августа, Словакия: полиция успешно предотвратила поджог завода по производству дронов, изъяв зажигательную смесь и задержав троих подозреваемых.

30 августа, Польша: произошли пожары на предприятии вертолетных деталей и нападение на производителя беспилотников WB Group. Премьер Дональд Туск назвал это продолжением российской эскалации.

«Есть много сигналов того, что Россия меняет свою стратегию и активизирует свою деятельность, включая террористическую и диверсионную деятельность», — заявил глава МВД Польши Марцин Кервинский в комментарии для BBC.

Эксперт из Королевского колледжа Даниэла Рихтерова отмечает, что с помощью этих атак Россия пытается давить на европейские страны, чтобы они перестали помогать Украине. А эксперт Chatham House Кир Джайлз в комментарии для BBC добавил, что Москва таким образом выискивает слабые места НАТО и ищет границы дозволенного, готовясь к следующим шагам агрессии.

Обострение на Балтике: РФ стягивает флот с «Калибрами» и «Цирконами»

Командующий ВМС Дании Сорен Кельдсен, заявивший о существенном изменении поведения российского флота. По его словам, корабли РФ стали значительно бдительнее и активно применяют меры защиты. Поэтому ситуация в Балтийском море стала наименее стабильной за долгое время. Контрадмирал считает, что такая осторожность россиян связана с осознанием возможностей Украины наносить удары даже в этом регионе.

В то же время, издание Bild сообщает, что Россия перебросила к Балтийскому морю эсминец «Адмирал Левченко» и ракетный фрегат «Адмирал Касатонов», который, по данным журналистов, несет ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Цирконы». Bild отмечает, что военное подкрепление связано с сопровождением так называемого российского «теневого флота», работающего в обход санкций.

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Сценарии нападения на НАТО: о какой опасности предупреждает разведка и генсек

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тоже подтвердил рост угроз на восточном фланге. Глава Альянса предупредил, что в их воздушное пространство все чаще залетают ракеты и беспилотники.

Кроме того, по его словам, фиксируется все больше опасных инцидентов, направленных непосредственно против стран НАТО.

«Если Россия считает, что эти угрозы разделят нас или если они думают, что нас это удержит от поддержки Украины, они ошибаются. Наше единство непоколебимо», — заметил Рютте.

В свою очередь издание The Telegraph подробно анализирует шесть возможных сценариев российской агрессии, к которым готовится западная разведка:

Атака в «крымском стиле»: Россия может искусственно спровоцировать протесты якобы из-за притеснений русскоязычных в странах Балтии (например, в Эстонии или Латвии), а затем завести туда военных в гражданской одежде для захвата ключевых городов.

Открытая военная агрессия: одновременное наступление из Калининграда и Белоруссии, чтобы перерезать Сувалкский коридор между Польшей и Литвой, а также высадка десанта на шведском острове Готланд для изоляции балтийских стран.

Мелкие провокации: имитация аварийной посадки российского вертолета в Польше или Литве под предлогом поломки, или якобы «случайное» падение ракет и дронов на территории соседних государств.

Удары под чужим флагом: использование перехваченных украинских беспилотников для атаки на территорию Польши, чтобы имитировать удар от ВСУ и разжечь вражду.

Диверсии с массовыми жертвами: переход от обычных поджогов к подрыву европейских поездов или движение дронов на пассажирские самолеты вблизи крупных аэропортов Европы.

Масштабные кибератаки: хакерские удары по системам здравоохранения, фондовым биржам или аэропортам, что приведет к хаосу и реальным человеческим потерям без применения оружия.

Оценка угрозы на восточном фланге: от Финляндии до Румынии

В Румынии исполняющий обязанности министра обороны страны Совет Мируце заявил, что пока не видит прямой угрозы. Он считает, что Россия не намерена нападать ни на одну из стран НАТО.

Такое же мнение высказал и президент Финляндии Александер Стубб. Он подчеркнул, что пока нет никаких доказательств или фактов того, что Москва когда-нибудь решится атаковать самый мощный военный альянс мира.

Президент Эстонии Алар Карис призвал учитывать долгосрочные риски. Он подчеркнул, что ситуация может измениться, поэтому очень важно заранее подготовиться к любому развитию событий.

Наиболее радикально ситуацию оценил премьер-министр Польши Дональд Туск. Как передают медиа, он прямо подверг сомнению скорость реакции США.

«Самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли Соединенные Штаты быть такими верными, как это описано в наших договорах НАТО, поскольку Россия может напасть на члена Альянса за несколько месяцев», — заявил Туск.

Он призвал союзников к реальным действиям и подчеркнул всю серьезность ситуации. Туск предупредил, что угроза нападения со стороны РФ является далекой перспективой, а вопросом ближайших месяцев. По его словам, Польше сейчас крайне важно быть уверенным, что все партнеры относятся к своим обязательствам перед НАТО столь же ответственно.

Тревожная осень-зима и риск гибридных провокаций из Беларуси

Польский премьер Дональд Туск также предупредил о приближающемся ключевом периоде эскалации. По его словам, Россия серьезно готовится к обострению ситуации как в Украине, так и во всем регионе, делая главную ставку этой осенью и зимой.

Кроме того, политик отметил, что недавний визит главы ЦРУ в Москву не был для Варшавы неожиданностью, ведь польская сторона поддерживает постоянный контакт с американской разведкой и информирована о ее шагах.

Дополнительную угрозу представляет и ситуация в Беларуси. Как отметила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Александр Лукашенко готов разрешить России использовать белорусскую территорию для новых атак.

По данным издания, вблизи границ с Украиной и странами Евросоюза активно строят новые военные объекты, в том числе антенны и инфраструктуру для ракет «Орешник», что свидетельствует о подготовке провокаций против Литвы, Латвии и Польши.

Диверсии РФ в Европе — последние новости

Напомним, немецкие следователи установили личности двух мужчин, которых считают причастными к спланированной диверсии против украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпциг/Галле. Один из подозреваемых является уроженцем России и имеет паспорт Латвии, второй происходит из Беларуси и тоже имеет российский паспорт.

К слову, в Германии, Италии, Болгарии и Румынии произошла серия атак и диверсий. Европа опасается новой гибридной кампании.

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